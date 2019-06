Nieuwe app moet jongeren naar VRT-kanalen lokken

Bij gebrek aan een nieuwe Vlaamse regering met een nieuwe mediaminister en een nieuwe mediacommissie in het Vlaams Parlement, heeft de VRT haar jaarverslag 2018 meteen aan de pers voorgesteld. Samengevat: de cijfers zijn goed, maar de grens van de besparingen is zowat bereikt. Ondertussen wordt er gewerkt aan een app om alle VRT-kanalen via de smartphone vooral voor jongeren beter 'vindbaar' te maken.

VRT-CEO Paul Lembrechts © Belga