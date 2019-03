Nieuw-Zeelandse wapenwetgeving onder vuur

Iedereen ouder dan 16 kan zo'n vergunning krijgen, en de wapens moeten niet geregistreerd worden, schrijft The Guardian.

In Nieuw-Zeeland wonen 4,8 miljoen mensen en zijn 1,2 miljoen wapens in omloop. Dat zijn er per persoon meer dan in buurland Australië, maar veel minder dan in de Verenigde Staten, waar voor elke inwoner meer dan één wapen in omloop is.

'De schietpartij in Christchurch toont aan hoe groot het verschil is tussen de wapenwetten van Nieuw-Zeeland en die van andere ontwikkelde landen', aldus Philip Alpers, de Australische oprichter van GunPolicy.org, dat de wapenwetgeving wereldwijd in kaart brengt. 'De beslissing van Nieuw-Zeeland om 96 procent van de burgerlijke wapens niet te registreren, maakt van het land een grote uitzondering, samen met de VS en Canada.'

De afgelopen jaren zijn er verschillende debatten gevoerd over de manier waarop de semi-automatische militaire aanvalswapens door de wet worden gedefinieerd. Dergelijke wapens zouden in principe het voorwerp moeten uitmaken van strengere controles, en er zijn maar ongeveer 15.000 MSSA's in omloop in Nieuw-Zeeland.

Maar door de manier waarop die wapens door de wet worden gedefinieerd, ontlopen wapens die maar op bepaalde punten anders zijn maar wel hetzelfde effect veroorzaken, de strengere controles.

Ex-premier Helen Clark heeft vrijdag al opgeroepen tot een strengere wapenwetgeving. 'We hebben controle op wapens. Mensen moeten degelijk zijn om wapens te kunnen bezitten, maar de wetgeving kan zeker wel verbeterd worden', zegt ze. 'Ik zou persoonlijk verrast zijn moest het parlement niet de uitdaging aangaan om de wetgeving te verstrengen. Ik denk dat we beter kunnen en een tragedie zoals deze brengt belangrijke zaken op de voorgrond.'

De Nieuw-Zeelandse wapenwetgeving is sinds 1992 amper veranderd, nadat ze verstrengd werd vanwege een schietpartij in 1990. Toen schoot een man 13 mensen dood met een semi-automatisch wapen.