Marc Dutroux wil geen enkele vorm van vrijlating, maar eist de heropening van zijn proces, wat volgens hem zal leiden tot de vrijspraak. Dat blijkt uit een nieuw psychiatrisch rapport dat De Morgen kon inkijken. Volgens de experts vormt Dutroux bovendien 'een aanzienlijk risico op herhaling'.

De advocaat van Marc Dutroux ijvert al sinds 2017 voor de voorwaardelijke vrijlating van de seriedoder. De advocaat boekte in oktober een eerste succesje toen de Brusselse strafuitvoeringsrechtbank een nieuw college van psychiatrische experts aanstelde. Het rapport dat het college opstelde is nu klaar.

'Ondanks de weerleggingen van betrokkene van de diagnose blijven de experts erbij dat de heer Dutroux blijk geeft van een parafilie (seksuele afwijking, DDC) van het type seksueel sadisme (...) De heer Dutroux vormt een aanzienlijk risico op herhaling van ernstige inbreuken. Dit is een risico dat niet afneemt', klinkt het volgens De Morgen in het rapport.

De experts voerden verscheidene gesprekken met Dutroux en zien in hem 'een psychopathisch profiel, met inflatie, kilheid en desinteresse in anderen'.

In een bijlage bij het rapport schrijft de Luikse expert psychopathologie Jérôme Englebert: 'Het lijkt erop dat hij zichzelf nooit positioneert als dader, en in het beste geval als een agent die wordt geleid door een dader die altijd iemand anders is [...] Wat zijn toekomst betreft is de logica van betrokkene helder. Hij wenst geen enkele vorm van vrijlating te bekomen, maar eist de heropening van zijn proces, wat naar zijn mening onvermijdelijk zal leiden tot vrijspraak. Waarna hij via de grote poort zal vrijkomen. Hij lijkt ijzersterk in dat plan te geloven', zegt Englebert.

Tot slot blijkt uit het rapport dat Dutroux graag een andere advocaat wil. Zijn huidige advocaat Bruno Dayez wilde niet reageren in de krant.

Marc Dutroux kreeg in 2004 levenslang voor de ontvoering van Julie Lejeune (8) en Mélissa Russo (8) op 24 juni 1995 in Grâce-Hollogne, van An Marchal (18) en Eefje Lambrecks (17) op 22 augustus 1995 in Oostende, van Sabine Dardenne (12) op 28 mei 1996 in Kain en van Laetitia Delhez (14) op 9 augustus 1996 in Bertrix. Enkel Sabine en Laetitia konden worden bevrijd. De lichamen van de vier andere meisjes en Dutrouxs ex-kompaan Bernard Weinstein werden opgegraven rond zijn woningen in Sars-la-Buissière en Jumet.

