Maar liefst tachtig procent van de sculpturen van het Middelheim Museum zit in een depot. Daarom besliste Middelheim om van het bestaande gesloten depot een Collectiepaviljoen te maken.

Museum Middelheim in Antwerpen is een beeldenpark, beroemd voor zijn collectie van Auguste Rodin en Rik Wouters tot Juan Muñoz en Anthony Gormley. Maar liefst tachtig procent van de sculpturen zit echter in een depot: het gaat om zo'n 1.500 kwetsbare stukken op een totaal van 1.850. Daarom besliste Middelheim om van het bestaande gesloten depot een Collectiepaviljoen te maken. Vijftig fragiele sculpturen, maquettes en installaties zijn daar vanaf nu, in wisselende opstelling, te bewonderen: van Medardo Rosso, Alberto Giacometti en Käthe Kollwitz tot Thomas Schütte, Berlinde De Bruyckere en Christo.

...