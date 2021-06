Het Overlegcomité buigt zich vrijdag om 14 uur opnieuw over de coronamaatregelen. De horeca mag mogelijk hopen op verdere versoepelingen in juli, al predikte premier Alexander De Croo (Open VLD) donderdag in de Kamer ook de voorzichtigheid.

Nadat de federale regering en de deelstaten twee weken geleden al een eerste aanzet tot een zomerplan gaven, worden de details voor de maand juli vrijdag vastgelegd. Het aantal coronabesmettingen en ziekenhuisopnames blijft de goeie richting uitgaan, en ook de vaccinatiecampagne loopt goed. Dat opent perspectief op verdere versoepelingen.

Horeca

Concreet wordt onder meer gekeken in de richting van de horeca. Daar zijn momenteel tafels tot vier personen toegelaten en is er een sluitingsuur van 23.30 uur, maar dat lijkt nog moeilijk te rijmen met de regels in de privé, waar bijvoorbeeld tot vijftig mensen mogen samenkomen in de tuin.

Het sluitingsuur is dan weer een mogelijke hinderpaal om de rust in de publieke ruimte te handhaven, zeker met het oog op de avondlijke EK-wedstrijden van de Rode Duivels.

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden gaf donderdag in de Kamer al aan dat het sluitingsuur van de horeca op tafel ligt. De CD&V-politica zei ook dat ze zou pleiten 'voor een kader waarbij mensen elkaar meer kunnen ontmoeten, privé, in de horeca, of om te genieten van cultuur en sport'.

De CD&V-minister pleitte er samen met Kamerfractieleider Servais Verherstraeten ook voor om meer mensen toe te laten op erediensten, zoals begrafenissen maar ook huwelijken, en om ook de jongeren niet te vergeten. 'Zij kijken uit naar zomerkampen en naar een mooie vakantie, zonder al te veel regels.'

Voorzichtig

Hoewel de cijfers inderdaad goed evolueren en er 'absoluut' ruimte is voor meer vrijheden, brak premier Alexander De Croo donderdagmiddag wel een lans om voorzichtig te blijven. Dat is vooral nodig omdat nog maar een derde van de mensen met onderliggende aandoeningen volledig gevaccineerd is, en de tweede vaccindosis vooral bij de deltavariant van het coronavirus cruciaal lijkt om voldoende te beschermen tegen ziekenhuisopname, zei hij. 'Daarom moeten we de nodige voorzichtigheid aanhouden de komende weken en tijdens de eerste weken van juli', aldus De Croo.

De federale regering wil er straks vooral voor zorgen dat de regels zo eenvoudig mogelijk worden om te onthouden. 'We gaan het Overlegcomité vragen om zo voorspelbaar en begrijpelijk mogelijke regels te maken. We moeten nu heel wat aantallen in ons achterhoofd houden, het zou goed zijn om dat zo geharmoniseerd mogelijk te krijgen', zei Verlinden.

