De Vlaamse regering raakte het vandaag nog niet eens over een afgewerkt Vlaams Energie- en Klimaatplan. Groen en PVDA zijn ontstemd.

'Dit is puur amateurisme. En onverantwoord'. Zo reageert Groen-fractieleider Björn Rzoska op het feit dat de Vlaamse regering vrijdag geen akkoord heeft bereikt over een Energie- en Klimaatplan.

'Klimaat is de grootste uitdaging waar we als samenleving voor staan. Op dit moment halen we geen enkele doelstelling, terwijl een stevig en sociaal klimaatbeleid alleen maar winnaars telt', aldus Rzoska. 'Wat een afgang', tweet ook Groen-parlementslid Mieke Schauvliege. 'Al weken belooft Zuhal Demir een realistisch maar ambitieus klimaatplan. Wat blijkt? Het plan klopt niet. Nog 48 uur om het te doen kloppen. Excelleren mijn voeten'.

PVDA: 'Nieuw dieptepunt'

PVDA spreekt van een nieuw dieptepunt. 'We wisten al dat de regering-Jambon geen enkele ambitie had om een ambitieus en sociaal rechtvaardig klimaatbeleid te voeren. Nu blijkt ze zelfs niet in staat om ook maar het begin van een plan op tafel te leggen', zo reageert PVDA-fractieleider Jos D'Haese.

'Na de subsidies voor vervuilende multinationals en het 'planepoolen' van onze klimaatminister is dit een nieuw dieptepunt', aldus D'Haese.

De Vlaamse regering raakte het vandaag nog niet eens over een afgewerkt Vlaams Energie- en Klimaatplan. De regering wil graag vasthouden aan de vooropgestelde doelstelling om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 35 procent te verminderen. Maar er zijn volgens verschillende bronnen bijkomende berekeningen nodig om de precieze impact van bepaalde maatregelen te kennen.