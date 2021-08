Laat niet elke leerkracht lesgeven, maar zorg voor een betere verdeling van de verschillende onderdelen van de job over het hele lerarenkorps. Dat voorstel om het leraren­beroep te hervormen doet Koen Pelleriaux, de nieuwe topman van het Gemeenschaps­onderwijs, vlak voor de start van het schooljaar in de kranten van Mediahuis.

In het huidige systeem geeft elke leerkracht een vast aantal uren les. Maar volgens Pelleriaux is dat systeem compleet achterhaald.

'We gaan ervan uit dat leraren ­allemaal witte raven zijn die elk aspect van het leraarschap perfect kunnen uitvoeren: lesgeven, lesmateriaal ontwikkelen, lessen voorbereiden, toetsen maken', zegt hij in Het Nieuwsblad. 'Zulke profielen bestaan niet. Om het probleem van de groeiende druk op leraren op te lossen, moeten we die taken beter verdelen.'

De directeur zou dan als een manager zeggen wie wat moet doen. "Mensen die lesgeven moeten niet per se dezelfde zijn als de collega's die het lesmateriaal maken", klinkt het.

Vraag is hoe de vakbonden op dit voorstel zullen lanceren.

