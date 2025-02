Niet duidelijk wanneer regering-De Wever de NAVO-norm van 2 procent wil halen

Premier Bart De Wever sluit niet uit dat ons land “op korte termijn” bijkomende inspanningen moet leveren bovenop wat in het regeerakkoord staat over het defensiebudget. Over wanneer ons land de NAVO-norm van 2 procent van het bruto binnenlands product zou halen, hield hij zich donderdag in de Kamer op de vlakte.

De premier werd donderdag tijdens het vragenuurtje in de Kamer aan de tand gevoeld over de recente geopolitieke ontwikkelingen. De wispelturige Amerikaanse president Donald Trump noopt de Europese Unie tot een debat over bijkomende defensie-inspanningen.

Ook België zal zijn deel moeten doen, bevestigde De Wever in de Kamer. NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte wil dat de lidstaten die momenteel geen 2 procent van het bbp aan defensie besteden, dat ten laatste tegen de zomer doen. In het federale regeerakoord is sprake van 2029. Kjell Vander Elst (Open VLD) en Darya Safai (N-VA) wilden van de premier weten wanneer ons land die minimumnorm zou kunnen halen.

De Wever bevestigde in zijn antwoord dat Europa de investeringen in Defensie zal opschroeven en dat ook België ‘een bijdrage moet leveren’. ‘Dat is al voorzien in het regeerakkoord, ik sluit niet uit dat er op korte termijn bijkomende inspanningen nodig zijn.’

Op vragen over de concrete termijn waarbinnen die inspanningen zouden gebeuren, antwoordde hij niet. Maar ‘we zullen een spurtje moeten trekken en dat zal gebeuren’. Vander Elst vreest dat dat niet zal volstaan, zei hij. ‘U heeft een ambitieuze minister van Defensie (Theo Frankcen, red.), op papier staan goede zaken, maar dan moet het budget wel volgen. Afspraak in april om bij de indiening van de begroting te zien of u uw woorden zult omzetten in daden.’