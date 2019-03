'Niemand lijkt nog iets te begrijpen van ironie, en over de betekenis van humor'

Peter Casteels schrijft in zijn column over zijn werkelijk betekenisvolle relatie met humor.

Ik zou denken dat ik ondertussen immuun ben voor alle aanvalletjes, lynchpartijen en gotspes op sociale media, maar af en toe schiet er nog eens een uitspraak door de firewall. Vorige week raakte ik zelfs nog eens ouderwets verontwaardigd en gechoqueerd door een tweet, of toch een uitspraak van Sally Rooney: 'Mensen zijn er online heel bekwaam in om alles met een grap af te doen. Dat is niet zonder gevaar. Je drukt er je gevoelens mee weg en maakt het moeilijk of onmogelijk werkelijk betekenisvolle relaties aan te gaan. Ironie maak...