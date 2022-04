Knack-redacteur Peter Casteels gooit elke week een brokje hout op het vuur.

Moest u ook huilen van ontroering toen u de verklaring van Lilianne Ploumen las? Het partijleiderschap paste niet goed bij haar, schreef de fractievoorzitter van de Nederlandse PVDA toen ze haar afscheid aankondigde. Ploumen vond zichzelf niet goed genoeg. Ze was niet sterk in debatten en hielp haar partij onvoldoende aan nieuwe ideeën.Héérlijk om dat eens van een politicus te lezen.In Vlaanderen is vaak zelfs een slechte verkiezingsuitslag niet genoeg om partijvoorzitters aan zichzelf te doen twijfelen. Meyrem Almaci had bijna drie jaar nodig om in te zien dat de uitslag van 2019 toch niet alles was, en dat zij daarom niet de meest geschikte persoon is om Groen richting 2024 te leiden. Maar amper drie woorden daarover in haar afscheidsspeech. Ook Bruno Tobback (Vooruit) had na de nederlaag in 2014 nog een volledig jaar en een roemloze voorzittersverkiezing tegenover John Crombez nodig om zijn conclusies te trekken. Wouter Beke (CD&V) liet pas los toen hij zichzelf van een ministerschap had verzekerd, waarna hij weliswaar bewees dat de voorzittersstoel misschien toch niet de allerslechtste plaats voor hem was.Het kan anders.Is het niet, Joachim?Joachim Coens kwam in 2019 met alleen maar goede bedoelingen vanuit de haven van Zeebrugge naar Brussel om de partij die hem zo dierbaar is er weer bovenop te helpen. Ondertussen is voor iedereen duidelijk dat dat niet aan het lukken is. Coens heeft niet het inzicht om de verroeste motor van de CD&V weer aan de praat te krijgen, hij mist het talent (en de zangkwaliteiten) om nieuwe kiezers te doen luisteren. Is dat erg? Natuurlijk niet, CD&V onder de tien procent duwen kan vandaag de beste overkomen. Niemand hoeft zich voor zo'n fuck-up te schamen. Lilianne Ploumen is de eerste politica die het aandurfde om er zelf over te getuigen, maar deed dat ook maar in een bedeesd briefje op Twitter. Coens kan beter, met een video waarin hij recht in de camera ootmoedig toegeeft dat hij gefaald heeft. (Best niet aflezen van een autocue, maar Coens kennende best ook niet helemaal improviseren.) Zoveel eerlijkheid en oprechtheid zouden zijn persoonlijke populariteit een ongelooflijke boost geven, waarna een TED-talk, een boekendeal en een diepmenselijk interviewprogramma op televisie als vanzelf zullen volgen. Daar raakt Sammy Mahdi (CD&V) alvast nooit overheen. En mocht er daarna toch nog een zwart gat volgen, kan de partij altijd nog wel ergens een ministerschap regelen.