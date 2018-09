'Niemand beter dan Suys': VRT wil 'politieke parodie' op Thuis offline

'Je bent Suys, we zijn blij dat je hier kan zijn. Goede raad voor iedereen. Warme armen om ons heen. Je bent Suys, er is geen betere kandidaat. Alles past hier in elkaar, niemand beter dan Suys.'

Ook wie niet elke avond van de week om 20u09 afstemt op Één, weet waar de lijstduwer van Groen in het Oost-Vlaamse Ronse de mosterd haalt voor het campagnefilmpje dat hij lanceerde op YouTube. Hervé Suys is in het filmpje (getiteld 'Thuis in Ronse') te zien op de grote markt van Ronse, uitkijkend over de groene heuvels rond de taalgrensstad en zwaaiend naar passanten. Afsluiten doet het filmpje met 'Niemand beter dan Suys'.

Op sociale media kreeg Suys heel wat duimpjes en zelfs complimenten van politieke tegenstrevers. Bij de VRT zijn ze minder gediend van het filmpje. Nadat de producer van de serie via e-mail en telefoon vroeg om de verwijdering van het filmpje, zo laat Hervé Suys weten aan Knack.be, verzocht ook de juridische adviseur van de openbare omroep 'vriendelijk, maar met aandrang' om de beelden onmiddellijk te laten verwijderen. In een e-mail klinkt het dat de openbare omroep niet kan instemmen met het argument van de groene lijstduwer dat het filmpje een parodie is.

Een parodie geldt, naast de karikatuur of de pastiche, als een van de uitzonderingen op de vermogensrechten. In de wet staat dat men daarbij rekening moet houden 'met de eerlijke gebruiken'. Het politieke gebruik door Suys is volgens VRT echter niet eerlijk: 'Onze generiek en de bekendheid ervan worden gebruikt voor politieke doeleinden, meer bepaald voor het werven van stemmen tijdens een verkiezingscampagne, dat is onaanvaardbaar.'

'Thuis is voor iedereen'

VRT-woordvoerder Hans Van Goethem zegt verder dat 'Thuis voor iedereen is' en dus niet gelinkt mag worden aan één politieke kleur. De openbare omroep zal dan ook verdere stappen ondernemen wanneer Suys niet tegemoet komt aan de vraag om het filmpje te verwijderen. Suys zegt dat niet van plan te zijn. Hij herhaalt wel zijn aanbod om zijn verkiezingsaffiche, de hashtag #groenronseverbindt en het Groen-logo te verwijderen. Voor de VRT is het probleem daarmee niet opgelost, zegt Van Goethem. 'Daarmee blijft het filmpje een campagnemiddel. En dat kunnen we niet door de vingers zien, want als openbare omroep willen en moeten wij onpartijdig en neutraal zijn.'