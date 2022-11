Nicole De Moor: ‘In Frankrijk gezochte Marokkaanse imam opgesloten in gesloten terugkeercentrum’

De 58-jarige Marokkaanse imam Hassan Iquioussen is dinsdag opgesloten in een gesloten terugkeercentrum met het oog op zijn verwijdering van ons grondgebied. Dat meldt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) woensdag. Frankrijk vraagt zijn uitlevering en heeft een Europees aanhoudingsmandaat uitgevaardigd.

Iquioussen zou dicht staan bij de Moslimbroederschap en zich, volgens gerechtelijke documenten, uitgesproken hebben tegen de lekenstaat, aangezet hebben tot ‘een soort van separatisme’, ‘complotten over islamofobie’ gevoed hebben en ‘antisemitische theorieën ontwikkeld hebben’.

Frankrijk had zijn uitwijzing naar Marokko bevolen, waarna Iquioussen op de vlucht sloeg. Onze zuiderburen vaardigden daarom een Europees aanhoudingsbevel uit tegen hem. Uiteindelijk werd Iquioussen op 30 september opgepakt in de regio Bergen. Hij werd eind oktober onder elektronisch toezicht geplaatst, maar de kamer van inbeschuldigingstelling heeft dinsdag het uitleveringsverzoek verworpen, waardoor hij geen enkelband meer moet dragen.

Volgens staatssecretaris de Moor is Iquioussen zijn verblijfsrecht in Frankrijk verloren en moest hij terugkeren naar zijn land van oorsprong. Hij is in een gesloten terugkeercentrum geplaatst met het oog op zijn verwijdering van het grondgebied. Hij geeft geen tekenen dat hij vrijwillig wenst terug te keren.

‘Wij kunnen niet toelaten dat wanneer iemand die een extremist is en geen verblijfsrecht heeft zomaar kan rondlopen op ons grondgebied. Wie hier niet mag zijn moet teruggestuurd worden. Wij blijven in contact met Frankrijk om zijn verwijdering mogelijk te maken’, aldus de Moor.

Ze merkt op dat de cel radicalisme bij de Dienst Vreemdelingenzaken nauw samenwerkt met de verschillende veiligheidsdiensten voor de opvolging van personen die geen Belg zijn, waarbij indicaties zijn van radicalisering, extremisme of gevaar voor de nationale veiligheid. Deze cel volgt nauwlettend op wat ze kunnen ondernemen om deze mensen van het grondgebied te verwijderen.