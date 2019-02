Ngo's vragen open opvangcentrum voor transitmigranten van Maximiliaanpark

Ook Artsen Zonder Grenzen (AZG) lichtte de situatie van de Brusselse transitmigranten door in een apart rapport en komt tot het besluit 'dat de grootste uitdaging erin ligt de perceptie te keren dat migranten een probleem zijn dat met strenge maatregelen moet aangepakt worden en een aanpak te promoten die hen toegang geeft tot hun basisrechten en hen uiteindelijk hun waardigheid als mens teruggeeft.' Knack kon de twee rapporten inkijken.

'De strikte toepassing van de Dublin III-verordening - die duidelijkheid schept over welk land verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielaanvraag, en dat is in regel het land waar de migrant de Europese Unie is binnengekomen, nvdr - vormt een drempel voor effectieve bescherming', stelt het rapport vast. '

Uit de permanenties in de humanitaire hub bleek dat migranten vooral op doorreis waren door die verordening. Pas wanneer ze zeker zijn dat België hen niet terugstuurt naar Italië of Griekenland, zijn ze bereid om internationale bescherming aan te vragen. 'In afwachting van een effectieve harmonisatie van het opvang- en asielsysteem in Europa, past België de verordening bij voorkeur soepel en proactief toe', stelt het rapport van de ngo's. 'Dit betekent dat ons land de discretionaire bepalingen vaker toepast en dat ons land meer kiest voor hereniging van familieleden opdat risicovolle transfers vermeden worden.'

Het lijvige rapport 'Migranten op doortocht in België' beveelt ook een effectievere bescherming van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen aan, en vraagt dat burgers en ngo's die werken aan een succesvol integratiebeleid beter ondersteund worden door de overheid. De aanbevelingen vinden hun wortels in de ervaringen van de humanitaire hub die in het Noordstation en nabij het Maximiliaanpark in Brussel in september 2017 werd opgericht door enkele ngo's waaronder Vluchtelingenwerk Vlaanderen, het Burgerplatform voor Steun aan de Vluchtelingen, de juristen van Caritas International, CIRÉ (Coordination et Initiatives pour Réfugiés et étrangers) en NANSEN vzw (een groep advocaten en academici met ervaring op het gebied van vluchtelingen-, mensenrechten- en migratierecht).

Bedoeling was de mensen in het park te helpen met kledij, de mogelijkheid tot het opladen van hun gsm, sociaal-juridische, medische en psychologische hulp, en steun bij het zoeken van onderdak bij burgers of bij het terugvinden van familieleden.

De migranten in het Maximiliaanpark zijn mannen, vrouwen en doorgaans niet-begeleide minderjarigen uit conflictueuze landen als Eritrea, Soedan, Ethiopië, Somalië, Libië, Egypte, Afghanistan, Irak en Syrië. Erg kwetsbare groepen dus, met een verleden van fysiek en psychisch lijden en een angst voor autoriteiten. Vele migranten in transit hebben nood aan internationale bescherming.

De permanenties leerden de hulpverleners dat de strikte toepassing van de Dublinregels de mensen onder de radar houdt, en dat het beleid weinig respect toont voor de fundamentele rechten van de migranten. Het beleid zet bovendien mensen achter tralies die geen bedreiging vormen voor de veiligheid. 'Migranten die altijd opnieuw weggestuurd, weggejaagd of opgesloten worden, hebben geen vertrouwen in de autoriteiten', concludeert het rapport. 'Dit betekent dat ze ook niet willen samenwerken en dus geen aangiftes doen of informatie delen over smokkelnetwerken.'

Ook Artsen Zonder Grenzen (AZG) stelde een rapport op over de vluchtelingenpopulatie in en rond het Maximiliaanpark. Het rapport 'Vlucht zonder einde - Psychische hulp in de humanitaire hub in Brussel' concludeert dat de door hen bevraagde migranten allemaal geweld hebben meegemaakt of er van dichtbij getuige zijn van geweest in hun thuisland en/of onderweg, wanneer ze voet aan wal zetten in Europa. Het gaat dus om een groep die 'kwetsbaar is bij aankomst.'

De studie toont aan hoe de leefomstandigheden en de limbosituatie, waarin migranten en vluchtelingen verzeild raken in Europa, hun nood aan geestelijke gezondheidszorg vergroten. 'Een op de vier respondenten zegt dat hun geestelijke gezondheidsproblemen rechtstreeks gelinkt zijn aan bepaalde condities in Europa en België, zoals de absurde Dublin-regulering, op straat moeten slapen, hardhandige ordehandhaving of gebrek aan opportuniteiten. Behalve een plaats waar ze hun leven weer kunnen oppakken, hebben de migranten en vluchtelingen nood aan sociaal contact met hun netwerk van vrienden en familie, vertrouwen in overheidsinstanties en hulporganisaties, informatie over hun rechten en de asielprocedure in België, medische zorg en geestelijke gezondheidszorg.'