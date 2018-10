Ngo's roepen op tot manifestatie aan centrum Vottem na zelfdoding van migrant

De man zat al vier maanden in het centrum. Volgens meerdere getuigen was hij depressief en at hij nog nauwelijks, zo stellen de Franstalige ngo's Médecins du Monde, Ciré, CNCD 11.11.11, Ligue des droits de l'homme, CRAPCE, CRER en Plateforme de soutien aux réfugiés. Ze roepen nu op om zaterdag om 15.00 uur aan het centrum van Vottem actie te voeren.

De organisaties klagen ook 'de klopjacht' aan, die de federale regering volgens hen houdt. 'Na de dood van Mawda, na de dood van een man die een autosnelweg wilde oversteken om aan de politie te ontsnappen, na deze zelfdoding, wie zal het volgende slachtoffer worden van dit beleid?', zo vermeldt hun mededeling.

Freddy Roosemont, de directeur-generaal van de Dienst Vreemdelingenzaken, bevestigt dat in Vottem een man uit Eritrea een einde aan zijn leven heeft gemaakt. 'Het ging om een man met een verblijfsvergunning in Bulgarije, waar hij erkend was als vluchteling', deelt hij nog mee. 'Maar hij was niet bereid om terug te gaan naar Bulgarije.'

Roosemont benadrukt ook dat het incident niets zegt over de leefomstandigheden in het centrum. 'Er worden door onafhankelijke organisaties regelmatig audits gedaan van de gesloten centra. De leefomstandigheden in Vottem worden erkend als treffelijk', zo stelt hij. 'Er passeren duizenden mensen per jaar in de instellingen. Dus dan is het ook niet irreëel dat er eens iemand overlijdt.'