In een aangetekende brief aan de Vlaamse, Waalse en Brusselse gewestregeringen dringen vijf vredes- en mensenrechtenorganisaties aan op het stopzetten van de export van militaire onderdelen naar Turkije. De Turkse luchtmacht schendt volgens de ngo's het wapenembargo op Libië met Belgische wapentechnologie. De ngo's dreigen met juridische stappen indien de gewestelijke overheden geen adequate maatregelen nemen.

Belgische wapenbedrijven leveren volgens de vijf ngo's sinds 2013 onderdelen voor de Turkse militaire transportvliegtuigen A400M. 'Dat militair transportvliegtuig speelt een belangrijke rol in de levering van wapens en troepen voor de oorlogen in Libië, Syrië en Nagorno-Karabakh. Een rapport van het expertenpanel van de Verenigde Naties (VN) documenteerde 34 vluchten van de Turkse A400M's naar Libië die in strijd zijn met het VN wapenembargo', aldus de ngo's.

Sinds 2011 is er door de VN-veiligheidsraad een wapenembargo ingesteld tegen Libië. Toch blijft Turkije volgens de ngo's wapens en huurlingen leveren aan de regering van het Nationaal Akkoord, en dat is in strijd met dit embargo.

In een aangetekende brief aan de gewestelijke overheden vragen Amnesty International in België, Vredesactie, CNAPD en Ligue Des Droits Humains om de export van onderdelen voor de tiende en laatste Turkse A400M stop te zetten. 'Onze regeringen handelen in strijd met de wapenhandelwetgeving door te leveren aan een eindgebruiker die een internationaal wapenembargo schendt. Als de drie gewesten hun eigen regelgeving niet willen naleven, dan hebben we geen andere keus dan juridische stappen te ondernemen', benadrukken de ngo's.

Belgische wapentechnologie

De Belgische wapenbedrijven Asco Industries, Sabca, Sonaca en Safran Aero Boosters produceren volgens de ngo's onderdelen van de motor, vleugels en het landingsgestel van de A400M, en dus ook van de Turkse. 'De onderdelen die door Belgische wapenbedrijven worden geproduceerd, komen terecht in de Turkse militaire vliegtuigen en worden gebruikt voor de conflicten in Libë, Syrië en Nagorno-Karabakh. Dat hierbij Belgische wapentechnologie wordt ingezet is niet alleen immoreel maar ook onwettig', luidt het.

De ngo's vragen de drie gewesten om binnen de dertig dagen maatregelen te nemen om Turkije uit te sluiten als eindgebruiker van alle lopende en toekomstige vergunningen. Bij het niet treffen van adequate maatregelen zien de organisaties zich mogelijk verplicht om juridische stappen te ondernemen.

Belgische wapenbedrijven leveren volgens de vijf ngo's sinds 2013 onderdelen voor de Turkse militaire transportvliegtuigen A400M. 'Dat militair transportvliegtuig speelt een belangrijke rol in de levering van wapens en troepen voor de oorlogen in Libië, Syrië en Nagorno-Karabakh. Een rapport van het expertenpanel van de Verenigde Naties (VN) documenteerde 34 vluchten van de Turkse A400M's naar Libië die in strijd zijn met het VN wapenembargo', aldus de ngo's. Sinds 2011 is er door de VN-veiligheidsraad een wapenembargo ingesteld tegen Libië. Toch blijft Turkije volgens de ngo's wapens en huurlingen leveren aan de regering van het Nationaal Akkoord, en dat is in strijd met dit embargo. In een aangetekende brief aan de gewestelijke overheden vragen Amnesty International in België, Vredesactie, CNAPD en Ligue Des Droits Humains om de export van onderdelen voor de tiende en laatste Turkse A400M stop te zetten. 'Onze regeringen handelen in strijd met de wapenhandelwetgeving door te leveren aan een eindgebruiker die een internationaal wapenembargo schendt. Als de drie gewesten hun eigen regelgeving niet willen naleven, dan hebben we geen andere keus dan juridische stappen te ondernemen', benadrukken de ngo's. Belgische wapentechnologieDe Belgische wapenbedrijven Asco Industries, Sabca, Sonaca en Safran Aero Boosters produceren volgens de ngo's onderdelen van de motor, vleugels en het landingsgestel van de A400M, en dus ook van de Turkse. 'De onderdelen die door Belgische wapenbedrijven worden geproduceerd, komen terecht in de Turkse militaire vliegtuigen en worden gebruikt voor de conflicten in Libë, Syrië en Nagorno-Karabakh. Dat hierbij Belgische wapentechnologie wordt ingezet is niet alleen immoreel maar ook onwettig', luidt het. De ngo's vragen de drie gewesten om binnen de dertig dagen maatregelen te nemen om Turkije uit te sluiten als eindgebruiker van alle lopende en toekomstige vergunningen. Bij het niet treffen van adequate maatregelen zien de organisaties zich mogelijk verplicht om juridische stappen te ondernemen.