De ngo Défense des Enfants international heeft de Belgische staat voor de rechtbank gedaagd voor zijn vermeende rol in het overlijden van Mawda.

Dat meldt Le Soir.

De 2-jarige Mawda stierf door een politiekogel tijdens een achtervolging.

De zaak is gestart 'in naam van het collectieve belang van migrantenkinderen die op het Belgische grondgebied binnenkomen, doorreizen of verblijven'.

Sinds een wetswijziging in 2018 kunnen rechtspersonen naar de rechtbank stappen in naam van een collectief belang. De zaak draait rond de politieoperatie Medusa. De achtervolging van het voertuig waarin Mawda zich bevond, paste in die actie. 'De operatie had als doel slachtoffers van smokkelaars beschermen', klinkt het in de dagvaarding. Het gedrag van de agenten tijdens de achtervolging strookte niet met die beschermingsplicht, aldus de ngo.

