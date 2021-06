'Als je weigert te zien dat het glas half leeg is, ben je ook niet in staat om bij te schenken', schrijft Jean-Marie Dedecker over de houding van de Vivaldi-partijen tijdens 'de strapatsen van de Vlaamse politieke kermis' van de afgelopen week.

Vorige week kneep ik er eventjes tussenuit. Als ik begin te hyperventileren in mijn tochtgat aan de Noordzee moet ik even op adem komen. Maar vluchten kan niet meer, ook niet naar een exotisch eiland, waar de "dobbernegers" (dixit Youp Van 't Hek) op een gammele schuit door mensenhandelaars aan lager wal gezet worden. Je wordt er toch willens nillens achtervolgd door de geneugten van het internet, en door je eigen verslavende nieuwsgierigheid naar de strapatsen van de Vlaamse politieke kermis.

Eventjes recapituleren.

- Tijdens mijn uitstapje nam onderwijsminister Ben Weyts Kristof Calvo op de korrel, en doorprikte welgemikt de ballon van de naar Nederland uitgeweken Groene politieke vluchteling. Ben knalde zichzelf in het schietkraam van de selectieve morele verontwaardiging. Met satire en humor kunnen de Groenen niet lachen, zelfs niet groen. Ze behalen amper 10% van de stemmen, maar domineren met hun doorgeschoten superioriteitsgevoel en opgestoken vingertje 90% van het openbaar moraliteitsdebat. Aan de deugtafels van de praatprogramma's is hun aanwezigheid omgekeerd evenredig met hun verkiezingsresultaten.

Neutraliteit bij de overheid? De verbindingsbrigade van Vivaldi staat erbij en kijkt ernaar.

- Een 14-jarig meisje stapte uit het leven nadat in een zaak rond groepsverkrachting de beelden van de vermoedelijke misdaad gedeeld werden op sociale media. Onze politici struikelden naar gewoonte over elkaar heen met voorstellen van instantwetgeving om dergelijke schrijnende drama's te voorkomen. Eéntje was oorverdovend stil: Bert Anciaux. Om zijn kiespubliek van Brusselse draaideurcriminelen uit de bajes te houden stelde de socialistische senator in 2015 nog voor om de strafrechtelijke meerderjarigheid verhogen tot de leeftijd van 23 jaar, want dan pas zijn hun hersencellen volgroeid. Blijkbaar niet bij Bert.

- Vlaams Belang-praeses Tom Van Grieken vond dat Afrika zwart moest blijven en Europa christelijk en wit. Een beschamende lapsus die hem zal blijven achtervolgen, net als Gerolf Annemans' boutade dat het Vlaams Belang even vuil zou blijven als het Vlaams Blok. Maar als er, zoals de woke-brigade en de deugdelite beweert, een witte cultuur bestaat, dan mag Van Grieken daarvoor opkomen. Hij is dan net even ver van het paadje af als de woke-gekkies met hun morele zuiveringsideologie en hun cancelcultuur. Lui die zo ver heen zijn dat ze zelfs propageren dat zwarte poëzie niet door witten mag en kan vertaald worden. De woke- en genderwaanzin met haar obsessie voor kleur, wit of blank, en het academisch nivelleren van elke migratiekritiek onder de noemer racisme, heeft het extremisme bij radicaal rechts weerom doen opleven.

- Er werden in die eerste warme week van juni ook nogal wat knuppels in het halalhoederhok gegooid. Rajae Maouane, covoorzitter van Ecolo, gijzelde de Brusselse smurfenregering zodat deze geen beroep kon aantekenen tegen het vonnis om hoofddoeken toe te laten bij de MIVB. Ze stelt de strijd voor het dragen van de hijab immers gelijk aan de strijd voor abortus. Van baas in eigen buik naar de kolder in de kop. Het recht op abortus was een strijd tegen de religie, het hoofddoekendogma is een strijd van en voor de religie. Deze groene fundi is niet aan haar proefstuk toe. Ze schoffeerde de Franse regering na de islamistische onthoofding van Samuel Patty. Ze is tegen een verbod op onverdoofd slachten. Ze postte het Hezbollah strijdlied voor steun aan Hamas en ze gaf subsidies aan de moslimbroeders van CCIB. Maouane is een vileine en hautaine groene provocateur en een ideologische fatsoensrakker die de klok van de vrouwenemancipatie een eeuw wil terugdraaien.

- De gesluierde Belgisch-Marokkaanse Ihsane Haouach werd door Ecolo-minister Sarah Schlitz benoemd tot regeringscommissaris van het Instituut voor Gelijkheid van Man en Vrouw. Een anachronisme. In 2016 was Ihsane zelfs medeoprichtster van Bruxelloise et Voilée, een clubje van hoofddoekpropagandisten.

- Onder mijn exotische palmboom las ik ondertussen de biografie "Ik ga leven" van de Turks-Nederlandse Lale Gül. Het meisje leeft nu ondergedoken in Amsterdam. Ze kreeg doodsbedreigingen na de publicatie van haar ontluisterend levensverhaal en haar strijd tegen het dragen van een hoofddoek. In de Koranschool leerde ze dat vrouwen hun hoofd moeten bedekken omdat ze de mannen anders aanzetten tot onkuise gedachten. Een man is immers een testosteronbom en heeft het recht om niet uitgedaagd te worden, anders kan hij gewelddadig worden zonder in zonde te vervallen. Ze schrijft:

Een hoofddoek is een verkapt ritueel symbool, je draagt het omdat je moeder, je tantes, je oma's en je nichten het ook dragen. Je draagt het als handelsmerk voor het geloof in de juiste god. Je draagt het om je onuitgesproken enigszins te onderscheiden van de ongelovige vrouwen, die je kunt vergelijken als fruit zonder schil, of een lolly zonder papiertje, zoals de internetimams zeggen. Elke vlieg kan ervan eten en het zal binnen de kortste keren verrotten, want het heeft geen beschermlaag, maar een gesluierde is als fruit dat nog de schil bevat en daarom lang vers blijft. Als het geschild wordt door één rechtmatige eigenaar die daar dan ultiem mag van genieten...

Lale hield als tiener twee jaar lang haar menstruaties verborgen om te ontsnappen aan de hoofddoekplicht. Niet makkelijk in een verstikkende cultuur waar ze zelfs geen tampon mocht gebruiken omdat dit het maagdenvlies zou aantasten. 'Onze mannen kiezen en waarderen hun vrouwen zoals hun auto's: een nulkilometerstand is veel eerbaarder', schrijft ze.

De hoofddoek levert discriminatie op voor hen die het dragen en voor hen die het niet dragen. Het is het wereldwijd symbool voor de vrouw als tweederangsburger. Als de hoofddoek een onschuldig hoofddeksel is, is de swastika dan ook maar een hindoeïstisch teken? Het is dan ook wraakroepend dat deze regering afstand doet van het neutraliteitsbeginsel bij het overheidspersoneel, en dat ze een knieval doet voor de vernederende antifeministische rituelen van een achterlijke collectivistische ideologie, die onophoudelijk blijft spartelen tegen de stroom van de moderniteit in.

- De verbindingsbrigade van Vivaldi staat erbij, kijkt ernaar en kust de hand die haar vernedert. De kerken lopen leeg en de CD&V ook. Als je weigert te zien dat het glas half leeg is, ben je ook niet in staat om bij te schenken. Voor links zou religiekritiek een stokpaardje moeten zijn, maar voor de salonsocialisten is het eerder een ezelsbruggetje. Net zoals SP.A met VOORUIT uit schaamtegevoel het woord "sociaal" uit haar naam heeft geschrapt, is het voor Open VLD hoog tijd om de term "liberaal" uit haar logo te verwijderen. Haar machtsboulemie is omgekeerd evenredig met haar ideologische anorexia. Het begrip "Vrije meningsuiting" kan ze al niet meer spellen en wil ze zelfs correctionaliseren. Nu gooit ze ook nog de hoofddoek in de ring.

'De kaars van de leugenaar brandt maar tot de zonsopgang' zegt een Turks spreekwoord, en dat zijn de volgende verkiezingen.

