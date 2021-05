Tijdens de Neurenbergse processen stonden na de Tweede Wereldoorlog nazikopstukken terecht voor een militair tribunaal. Complotdenkers die geloven dat de coronacrisis een frauduleuze 'plandemie' is, pleiten naar analogie daarvan voor Neurenberg 2.0.

Iedere week zoekt Knack naar misleidende informatie op het internet.

Jullie zullen hier berecht worden, voor misdaden tegen jullie burgers.' Deze boodschap aan 'de politici' projecteerde het collectief Wake Up Belgium op het Brusselse Justitiepaleis aan de vooravond van La Boum 2, het antilockdownprotest in het Brusselse Ter Kamerenbos. Bij de tekst stonden drie stroppen afgebeeld - een duidelijke allusie op de doodstraf. Het is lang niet het enige voorbeeld van zogenaamde 'coronakritische' kringen waarin hardop gefantaseerd wordt over een berechting van politici, wetenschappers en andere 'collaborateurs' van het coronabeleid. Die afrekening zou volgens hen moeten gebeuren via de bestaande internationale gerechtshoven of desnoods via eigen, nieuw op te richten volkstribunalen. Veiligheidsdiensten maken zich zorgen over die evolutie. Vanuit de Belgische actiegroep Viruswaanzin kwamen al vaker geluiden over een juridische vervolging van de verantwoordelijken voor het coronabeleid. Zo kondigde de vereniging in augustus 2020 een klacht aan tegen 'de virologen' en tegen Neil Ferguson, epidemioloog en adviseur van de Wereldgezondheidsorganisatie. Hun vergrijp? 'Misdaden tegen de menselijkheid.' Een woordvoerder filosofeerde toen al openlijk over een eventuele doodstraf voor de schuldigen. In extreme gevallen wordt deze beoogde juridische vervolging Neurenberg 2.0 genoemd, naar de Duitse stad waar tussen 1945 en 1947 verschillende nazikopstukken veroordeeld werden voor hun rol tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een van de belangrijkste aanjagers van zo'n nieuw Neurenbergproces is de Duitse advocaat Reiner Fuellmich. Voor veel coronasceptici heeft hij een heldenstatus. Fuellmich was in het verleden betrokken bij grote groepsvorderingen tegen multinationals, onder andere tegen Volkswagen, toen die autobouwer met sjoemelsoftware de uitstoot van zijn auto's artificieel verlaagd had. Het voorbije jaar groeide de advocaat uit tot een van de prominentste internationale coronasceptici. Fuellmich verspreidde complotvideo's waaruit moet blijken dat de coronatesten frauduleus zijn, dat mondmaskers niet werken, dat het virus eigenlijk niet zo dodelijk is of dat de ziekenhuizen nooit onder druk stonden. De hele coronacrisis is volgens hem dan ook een groot complot of een 'plandemie', in scène gezet door een wereldwijde zakelijke en politieke elite, een afleidingsmanoeuvre om de mensheid te gijzelen en richting vaccinatie te duwen. De Nederlandse complotwebsite Xandernieuws reageerde dan ook enthousiast op het nieuws dat Fuellmich een 'class action'-rechtszaak of groepsvordering voorbereidt 'tegen de veroorzakers van de in Davos (World Economic Forum) geplande covid-19 systeemcrisis, die bedoeld is om de hele wereld te onderwerpen aan de "Great Reset" in het kader van de communistische VN-Agenda 2030'. Fuellmich was in Duitsland ook betrokken bij de Stiftung Corona Ausschuss, een soort zelfbenoemde private onderzoekscommissie die getuigenissen verzamelt om een analyse te maken van het management van de coronacrisis. In de praktijk is dat uitgedraaid op een reeks livestreams waarin allerlei 'sceptici' desinformatie verspreiden over het coronavirus. In Nederland kreeg de Stiftung Corona Ausschuss navolging onder de vorm van een Buitenparlementaire Onderzoekscommissie (BPOC 2020), uit onvrede met de coronamaatregelen opgericht door enkele burgers. Ook zij verzamelen op een website gefilmde getuigenissen van 'alternatieve experten', huisartsen en juristen, maar bijvoorbeeld ook van slachtoffers van politiegeweld. Ze willen een eindrapport aanbieden aan het Nederlandse parlement. Een recente analyse van de coronaprotesten die de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCVT) in Nederland opstelde, wijst op de 'intimiderende trekken' waarmee initiatieven als BPOC 2020 te werk gaan. Zo worden politici en beleidsondersteunende wetenschappers die weigeren te getuigen door de zelfbenoemde commissie publiekelijk aan de kaak gesteld. Begin deze maand kondigde BPOC 2020 aan dat ze Fuellmichs initiatief steunen en dat ze ook zelf een klacht voorbereiden tegen de Nederlandse regering wegens 'foltering en misdaden tegen de menselijkheid in vereniging'. Het is de bedoeling om die klacht in te dienen bij het Internationaal Strafhof in Den Haag. Momenteel worden daarvoor fondsen ingezameld. Soortgelijke plannen kom je tegen over de hele wereld, soms met een openlijke complotinslag. Zo werd vorig jaar een vordering ingediend bij het Hooggerechtshof in de Canadese provincie Ontario, waarbij niet alleen de Canadese eerste minister Justin Trudeau geviseerd werd, maar ook - onder andere - paus Franciscus, het Vaticaan, de jezuïetenorde, de Engelse koningin Elizabeth II, de Wereldgezondheidsorganisatie, de Global Vaccine Alliance en de Bill & Melinda Gates Foundation. Die zouden volgens de complotdenkers allemaal samenspannen. Ook ambtenaren, politieagenten en journalisten krijgen op sociale media geregeld te lezen dat ze nog wel 'rekenschap zullen moeten afleggen' voor hun 'collaboratie' met het coronabeleid. De 'regimepers' wordt in het bijzonder beschuldigd van medeplichtigheid aan het beleid, omdat ze de bevolking 'angst en paniek' heeft aangejaagd. Özcan Akyol, columnist bij de Nederlandse krant AD, deelde onlangs op Twitter enkele verontrustende privéberichten die hij toegestuurd kreeg: 'Hey achterlijke dwaas.. heb je al door dat je straks voor een Tribunaal gedaagd gaat worden? [...] We worden groter en groter en dan gaan we jagen op alle landverraders. Zie het als de nazi- jagers na de Tweede Wereldoorlog. [...] Wij gaan een verdienmodel maken van het vervolgen van iedereen die fout was tijdens de COVID-oorlog.' Rechtszaken rond de grondwettelijkheid van coronamaatregelen kunnen zinvol zijn, dat is al aangetoond door de zaak die de Liga voor Mensenrechten heeft gewonnen tegen de Belgische regering. Bij de concrete handhaving van de coronaregels bestaat er gevaar voor disproportioneel politiegeweld, daar waarschuwde Amnesty International al voor. Maar de zinloze vorderingen over vermeende mensenrechtenschendingen door complotdenkers, en de gerechtelijke wraakfantasieën waar sommige coronasceptici zich aan vastklampen, die zullen onvermijdelijk op niets uitdraaien. Het valt dan nog te bezien hoe 'believers' daarop zullen reageren. Op sociale media wordt al gefantaseerd over zelf op te richten volkstribunalen als de 'corrupte rechters' niet willen meewerken.