Netwerk tegen Armoede: ‘Ook na de coronapandemie blijft de situatie precair voor velen’

Voor mensen die al in armoede leefden of kwetsbaar waren, heeft de coronacrisis er extra zwaar op ingehakt. Zo stelt Netwerk tegen Armoede vandaag/dinsdag in de “Signalenbundel 2.0”, waarin het verschillende getuigenissen van personen in armoede verzamelde, maar ook beleidsaanbevelingen om de situatie structureel aan te pakken. Want dat is dringend nodig, zo stelt het Netwerk tegen Armoede.

De stress van de dagelijkse overlevingsstrijd nam enkel toe tijdens de pandemie, zo stelt het rapport. Mensen in armoede zagen hun kosten sinds het begin van de coronacrisis alleen maar stijgen, maar hun middelen daarentegen stegen niet mee. Verschillende verenigingen zagen de hulpvragen in 2020 en 2021 dan ook exponentieel toenemen. Maar ook nu blijft de inkomenssituatie van velen zeer precair. De energiecrisis en de algemene prijsstijgingen als gevolg van de oorlog in Oekraïne plaatsen heel wat mensen in nauwe schoentjes. Vooral huisvesting en de energiefactuur blijken de voornaamste bronnen van stress. “Een groep van ‘nieuwe armen’ dreigt mee de dieperik in te gaan”, waarschuwt Netwerk tegen Armoede.

“Vandaag dreigen we de prijs te betalen als samenleving”, stelt algemeen coördinator Heidi Degerickx. “Als we niet ingrijpen met meer structurele maatregelen stevenen we af op een grotere ongelijkheid, met stijgende armoedecijfers bij bepaalde groepen.”

Netwerk tegen Armoede stelde daarom zelf verschillende aanbevelingen op rond zeven thema’s: inkomen, sociaal isolement en vrije tijd, communicatie en toegankelijkheid van diensten, zorg en gezondheid, onderwijs, wonen en lokaal sociaal beleid. Hiermee wilt het het beleid alert houden en de aandacht vragen voor structurele maatregelen.