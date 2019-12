Stilaan gaat Vlaanderen voor de bijl voor Netflix. 'Streamen is de hype ontgroeid', zegt mediaspecialist Lieven De Marez (UGent).

7 februari 2019 33 procent van de Vlamingen kijkt naar Netflix. Een jaar geleden was dat nog 20 procent. De digimeter van het onderzoekscentrum Imec wijst aan dat het streamen gemeengoed is geworden in Vlaanderen.

Lieven De Marez: Sinds de lancering bij ons, in september 2014, heeft Netflix een klassieke adoptiecurve gevolgd. Anders dan in bijvoorbeeld Nederland gaat dat in Vlaanderen eerder traag. De mensen vertrouwen het niet en hebben de bevestiging nodig van verschillende early adopters voor ze zelf een abonnement nemen. Toch zagen we al in 2017 en vooral 2018 - behoorlijk snel voor ons doen - een doorbraak naar het grote publiek. Netflix is de hype ontgroeid. Ik verwacht dat we intussen naar 40 procent gaan.

Is dat slecht nieuws voor VRT en VTM?

De Marez:Cord-cutting, je reguliere kabelabonnement opzeggen ten voordele van de online streamingdiensten, gebeurt bij ons niet zo vaak. We zitten aan amper 4 à 5 procent, en dat zijn vooral jonge twintigers die op zichzelf gaan wonen. Zij maken de rekening: liever 10 euro voor Spotify en 10 euro voor Netflix dan een kabelabonnement.

Netflix is dus veeleer boven op de klassieke tv gekomen.

De Marez: Ja, maar toch heeft het een revolutie ontketend. Vroeger waren het de zenders die onze tv-avond bepaalden, nu zit de kijker zelf in de cockpit. Hij kiest wanneer hij naar het nieuws kijkt, schakelt vervolgens over naar YouTube, dan naar Netflix, kijkt vervolgens uitgesteld naar iets van de VRT en eindigt bij een serie op Play More. Als we vandaag zeggen dat we tv-kijken, dan kijken we eigenlijk video. En dat is toe te schrijven aan de opkomst van Netflix.

Vroeger bepaalden de zenders onze tv-avond, nu zit de kijker zelf in de cockpit.

Vorige maand hebben ook Apple en Disney een onlineplatform gelanceerd. De koek moet voortaan worden verdeeld.

De Marez: Ik denk dat we de eerste paar jaar veel toeristenbussen zullen zien. Mensen zullen een maand Disney proberen, dan overschakelen naar Apple, Amazon, even terug naar Netflix, noem maar op. Uiteindelijk zullen ze ergens blijven hangen, maar het valt moeilijk te voorspellen waar. Ik denk wel dat Disney een te duchten concurrent wordt.

Omdat het zowel Star Wars als de hele Marvel-bibliotheek in portefeuille heeft?

De Marez: Ook, maar meer nog door hun aanbod voor kinderen. De aantrekkelijkste groep voor de streamingzenders is die van de jonge gezinnen. Ze betalen niet alleen zelf, in tegenstelling tot veel studenten, maar ze nemen ook het duurste abonnement, zodat ze met het hele gezin op verschillende toestellen kunnen kijken. In die huishoudens wonen jonge kinderen die fan zijn van Disney, én hun ouders die het ooit geweest zijn. Hoe leuk is het niet om een Disneyfilm opnieuw te bekijken met je kinderen?

De tv als babysit, dus. Vinden ook de senioren stilaan de weg naar Netflix?

De Marez: Bij die groep merken we een stijging van 2 naar 8 procent. En ook dat heeft in de eerste plaats te maken met de kinderen - of met de kleinkinderen in dit geval. Als die na school of in het weekend bij oma en opa zijn, willen ze naar hetzelfde kunnen kijken als thuis. En wat is 10 euro per maand voor hun grootouders, als het de kleinkinderen blij maakt? Dat sterkt me in de overtuiging dat in de strijd tussen de platformen het aanbod voor kinderen een sleutelelement zal zijn.