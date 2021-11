Burgemeesters moeten opboksen tegen heel wat fake news over asielcentra, terwijl ze zelf te weinig informatie krijgen.

Dat blijkt uit een enquête door Fedasil, zo staat vrijdag in De Morgen en La Libre Belgique. Doel van de enquête was het blootleggen van de pijnpunten in de procedure als een beslissing valt om een nieuw asielcentrum te openen.

De bevraging bevestigt dat veel burgemeesters geconfronteerd worden met onwaarheden en nepnieuws op sociale media als er in hun gemeente een asielcentrum staat of komt. Bijna vier op de tien ziet het fenomeen de kop opsteken. Communicatie is een werkpunt, zo stipt het rapport aan: 30 procent van de burgemeesters vindt dat er te weinig overleg is rond de opening van een asielcentrum.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) wil de pijnpunten verhelpen en ontwikkelt naar eigen zeggen een draaiboek. Daarin staat welke stappen burgemeesters kunnen zetten wanneer de beslissing over de opening van een nieuw centrum is genomen. 'We moeten burgemeesters zelf de juiste instrumenten geven zodat zij goed kunnen antwoorden op de vragen waar buurtbewoners mee zitten', zegt Mahdi. 'Dan kun je al een aantal zorgen wegnemen.'

Overigens zit er ook heel wat goed nieuws in de enquête. Zeven op de tien burgemeesters geven aan dat ze een goed tot uitstekend contact hebben met de bewoners van hun opvangcentrum. Als een centrum er al langer is, zijn de relaties met de buurtbewoners merkelijk beter.

