Voor het 27ste jaar op rij stuurt Voka, het Vlaams Netwerk van Ondernemingen, een resem politici op zomerstage. Dit jaar zullen negentig politici op die manier een dag bedrijfservaring opdoen, bijna dubbel zoveel als vorig jaar. 'Het is noodzakelijk dat politici en ondernemers elkaar beter leren kennen en elkaars problemen en uitdagingen begrijpen', zegt Voka-topman Hans Maertens zondag.

Groen-Kamerlid Wouter De Vriendt bijt op maandag 19 augustus de spits af met een stage bij het chemische bedrijf Proviron in Oostende. De officiële aftrap volgt woensdag, tijdens een collectieve stage van elf politici in de Antwerpse haven. De overige stages vinden plaats tot en met 20 september. De meeste 'stagiairs' zijn N-VA'ers: 27. Voorts trekken 16 CD&V'ers, 15 Groen- en 14 Open VLD-politici op stage, net als 10 Vlaams Belangers en 8 SP.A'ers. Opvallend: er staat ook een Franstalig parlementslid op de lijst. Gilles Vanden Burre (Ecolo) zal samen met Tinne Van der Straeten (Groen) op zomerstage trekken.

Voorts bevat de lijst onder meer een Vlaams minister (Lydia Peeters), een Europees parlementslid (Hilde Vautmans) en een politicus die inmiddels met parlementair pensioen is (Herman De Croo). Voka telde ook na dat zowat de helft van de stagiairs politieke nieuwkomers zijn. 'We zijn blij dat zoveel nieuwe verkozenen voeling willen houden met het bedrijfsleven. Hun parlementair werk heeft immers impact op de bedrijven, zorginstellingen of andere organisaties die ze deze zomer bezoeken', aldus Voka-topman Maertens.