De Brugse onderzoeksrechter heeft negen Noord-Afrikaanse transmigranten aangehouden voor het binnendringen van de haven van Zeebrugge.

Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. In totaal werden donderdag 23 transmigranten in de haven opgepakt.

De scheepvaartpolitie van Zeebrugge had het in de nacht van woensdag op donderdag uitzonderlijk druk. Bij meerdere tussenkomsten in de vroege uurtjes en 's ochtends werden in totaal negentien transmigranten opgepakt in het havengebied. Donderdagnamiddag werden nog eens vier transmigranten in de haven opgepakt.

Negen verdachten werden eerder al meermaals aangetroffen in het havengebied. De meesten werden ook al eens correctioneel gedagvaard voor het binnendringen van de haven. Het parket besliste daarom om hen voor te leiden bij de onderzoeksrechter, die hen donderdagavond allemaal heeft aangehouden. Het gaat om mensen uit Algerije, Libië, Tunesië en Marokko.

Onderzoek gsm's

Het is de eerste keer dat zoveel havenindringers tegelijk naar de gevangenis gestuurd worden. Dinsdag zal de Brugse raadkamer moeten oordelen over hun verdere aanhouding.

'De druk op de haven van Zeebrugge blijft hoog. Transmigranten dringen 's nachts telkens opnieuw de haven binnen, vaak via de goederentreinen die via het spoor de haven binnenrijden', zegt procureur Frank Demeester. Het parket merkt op dat bewakingsfirma's en vooral de scheepvaartpolitie veel extra werk hebben door de feiten. Zo waren ze donderdag de ganse dag in de weer met de administratieve afhandeling en het opstellen van de pv's. De scheepvaartpolitie beschikt ook over een specifieke unit die de gsm's van de transmigranten onderzoekt. 'Met deze informatie worden onderzoeken naar mensensmokkelorganisaties over het ganse land gevoed en worden nieuwe strafonderzoeken opgestart.'

