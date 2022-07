Negen prominente Amerikanen verzetten zich tegen Belgisch-Iraans protocol

In een brief aan Kamervoorzitter Eliane Tillieux drukken negen prominente Amerikanen hun bezorgdheid uit over het protocol dat België en Iran gesloten hebben over de overdracht van veroordeelde gevangenen. ‘Dit protocol zal meteen door Teheran gebruikt worden om de overdracht naar Iran te realiseren van de terroristische cel die in 2018 geactiveerd werd om de bijeenkomst van de oppositionele Nationale Raad van Verzet van Iran in Frankrijk aan te vallen, en van hun agent bij het ministerie van Inlichtingen en Veiligheid, Assadolah Assadi’, zeggen onder anderen voormalig FBI-directeur Louis J. Freeh en oud-commandant van de NAVO-troepen in Europa James L. Jones in de brief, die Belga kon inkijken.

Duitsland moet ervan afzien de laatste drie kerncentrales die het nog draaiende houdt eind dit jaar te sluiten. Dat zegt Europees commissaris voor Interne Markt Thierry Breton maandag in de krant Handelsblatt. Het langer open houden van de centrales, ‘minstens een paar maanden en natuurlijk op een veilige manier’, is in het belang van heel Europa, aldus Breton.

Dat het protocol bestaat, raakte vrijdag bekend. De regering diende in de Kamer een instemmingswet in die morgen/dinsdag in een spoedprocedure besproken wordt in de commissie Buitenlandse Zaken. Het protocol werd op 11 maart in Brussel opgesteld en laat toe dat iemand die veroordeeld werd in het ene land kan overgebracht worden naar het andere land om daar zijn of haar straf uit te zitten. Beide betrokken partijen kunnen iemand die overgebracht werd echter ook gratie, amnestie of omzetting van straf verlenen, luidt het in de tekst, die ook door de Iranse oppositie bekritiseerd wordt.

Gevreesd wordt dat het protocol de deur openzet voor de overdracht en uiteindelijke vrijlating van Assadollah Assadi, die vorig jaar in Antwerpen tot 20 jaar cel veroordeeld werd voor zijn rol in de verijdelde bomaanslag in Parijs. Oud-FBI-directeur Freeh was in 2018 zelf in Parijs aanwezig, waar de aanslag verijdeld werd.

Volgens de ondertekenaars van de Amerikaanse brief is het protocol onrespectvol tegenover de Belgische, Franse en Duitse gerechtelijke autoriteiten, ‘die hun leven geriskeerd hebben om de aanslag van 2018 te voorkomen’. Ze vrezen dat ons land een ‘veilige haven’ zal worden voor slapende terreurcellen, die na een veroordeling naar Iran zullen kunnen terugkeren. ‘De gerechtelijke autoriteiten zullen al hun activiteiten niet kunnen bijhouden.’

‘Als gaststad van de Europese Unie is Brussel in feite de hoofdstad van Europa. Als leden van de rechtshandhavings- en van de militaire gemeenschap is het voor ons niet voor te stellen dat de Belgische regering zelfs nog maar overweegt om Iran aan te bieden zijn hoofdkwartier voor Europese terreuractiviteiten te huisvesten’, luidt het.

De ondertekenaars vragen het parlement om de gewraakte passage in het wetsontwerp te verwerpen. In eigen land reageerde ook al de oppositie erg scherp. Zo vraagt de N-VA zich af of het protocol gebruikt zal worden om Assadi te ruilen voor de in Iran ter dood veroordeelde Zweeds-Iraanse professor Ahmadrez Djalali, die aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB) verbonden is.