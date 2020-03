De helft van de achttien leden van de wetenschappelijke raad van Kazerne Dossin - Museum, Memoriaal en Documentatiecentrum over Holocaust en Mensenrechten, neemt ontslag. Het ontslag volgt op het ontslag van algemeen directeur Christophe Busch in november en de weigering om een prijsuitreiking van Pax Cristi te laten doorgaan in Kazerne Dossin in december.

'Wij kunnen, met de bestaande structuren van Kazerne Dossin, niet op aanvaardbare en wetenschappelijk verantwoorde wijze in dit Comité kunnen zetelen', zeggen de professoren nadat ze maandag hebben samengezeten met de Raad van Bestuur van Kazerne Dossin. 'Indien we blijven zetelen zonder concrete garanties dat wij in de toekomst de missie van Kazerne Dossin kunnen bewaken, legitimeren we feitelijk door onze aanwezigheid de recente en huidige keuzes. We vinden de oorspronkelijke missie van Kazerne Dossin te kostbaar om dat zomaar passief te aanvaarden.'De persmededeling is gesigneerd door Prof. dr. Bruno De Wever (UGent), Prof. dr. Freddy Mortier (UGent), Prof. dr. Herman Van Goethem (rector UAntwerpen), Prof. dr. Karel Velle (Algemeen Rijksarchivaris), Prof. Dr. Nico Wouters (Directeur Cegesoma), Prof. Dr. Tine Destrooper (UGent), Prof. Dr. Didier Pollefeyt (KULeuven), Prof. Dr. Frank van Vree (directeur Nederlands Instituut voor Oorlogs- Holocaust- en Genocidestudies) en Prof. Dr. Stephan Parmentier (KULeuven). Zij vragen de Vlaamse regering om de statuten van Kazerne Dossin te herzien.