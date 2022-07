Negen procent nieuwkomers van buiten EU stelt geloof boven de wet

In Vlaanderen vindt 9 procent van de burgers van de tweede generatie met een herkomst buiten de EU dat de wet mag worden overtreden bij een conflict tussen wet en religie. Dat schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad vandaag op basis van de resultaten van de ­barometer Samenleven, die de Vlaamse overheid vorige week ­publiceerde onder impuls van Vlaams minister van Samenleven Bart Somers (Open VLD).

Opvallend is dat de groep in die tweede generatie zelfs iets groter is dan in de eerste generatie (8,5 procent). En dat onderscheid is zelfs nog groter in Brussel. Daar vindt 13,2 procent van de tweede generatie dat in zo’n geval de wet mag worden overtreden, tegenover 7,6 procent van de eerste generatie.

Er zijn overigens ook Vlamingen en Brusselaars van Belgische origine die vinden dat de Belgische wet moet wijken voor geloofs­regels. In Vlaanderen is 1,2 procent van de mensen van Belgische origine die mening toegedaan, in Brussel zelfs 5,4 procent.