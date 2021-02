Negen op de tien ouders zijn tevreden met de manier waarop scholen met de coronacrisis omgaan.

Dat blijkt uit een bevraging van de ouderkoepels. Bijna de helft van de ouders in het secundair onderwijs vreest echter dat zijn of haar kind het voorbije jaar leerachterstand heeft opgelopen, schrijft De Zondag.

De ouderkoepels VCOV, GO! Ouders en KOOGO hielden begin februari een grootschalige enquête bij hun achterban. Aan de bevraging namen ruim 4700 ouders deel met kinderen in het basis- en secundair onderwijs.

92 procent van de ouders met leerlingen in het basisonderwijs en 82 procent met leerlingen in het secundaironderwijs zijn globaal genomen tevreden over de manier waarop de scholen omgaan met de coronacrisis. Zo'n 70 procent van de ouders is tevreden over de veiligheidsmaatregelen die in de scholen gehanteerd worden. 63 procent haalt aan dat er door de school erg goed gecommuniceerd wordt over de coronamaatregelen.

Combinatie

Wel vinden ouders dat er te weinig aandacht gaat naar het informeren over de leervorderingen of leerachterstand van hun eigen kind. In het basisonderwijs zegt één op de vijf ouders dat hun kind leerachterstand heeft, in het secundair onderwijs meent 45 procent dat er leerachterstand is bij hun zoon of dochter. Een ander pijnpunt is het welbevinden van de leerlingen, vooral dan in het secundair onderwijs. Voorts vindt een op de drie ouders uit het secundair onderwijs dat alle leerlingen in de huidige coronaomstandigheden toch voltijds contactonderwijs moeten kunnen volgen. 40 procent vindt dat in deze fase van de pandemie de combinatie onderwijs op school met afstandsonderwijs de beste oplossing is.

Dat blijkt uit een bevraging van de ouderkoepels. Bijna de helft van de ouders in het secundair onderwijs vreest echter dat zijn of haar kind het voorbije jaar leerachterstand heeft opgelopen, schrijft De Zondag.De ouderkoepels VCOV, GO! Ouders en KOOGO hielden begin februari een grootschalige enquête bij hun achterban. Aan de bevraging namen ruim 4700 ouders deel met kinderen in het basis- en secundair onderwijs. 92 procent van de ouders met leerlingen in het basisonderwijs en 82 procent met leerlingen in het secundaironderwijs zijn globaal genomen tevreden over de manier waarop de scholen omgaan met de coronacrisis. Zo'n 70 procent van de ouders is tevreden over de veiligheidsmaatregelen die in de scholen gehanteerd worden. 63 procent haalt aan dat er door de school erg goed gecommuniceerd wordt over de coronamaatregelen. Wel vinden ouders dat er te weinig aandacht gaat naar het informeren over de leervorderingen of leerachterstand van hun eigen kind. In het basisonderwijs zegt één op de vijf ouders dat hun kind leerachterstand heeft, in het secundair onderwijs meent 45 procent dat er leerachterstand is bij hun zoon of dochter. Een ander pijnpunt is het welbevinden van de leerlingen, vooral dan in het secundair onderwijs. Voorts vindt een op de drie ouders uit het secundair onderwijs dat alle leerlingen in de huidige coronaomstandigheden toch voltijds contactonderwijs moeten kunnen volgen. 40 procent vindt dat in deze fase van de pandemie de combinatie onderwijs op school met afstandsonderwijs de beste oplossing is.