Justitie brengt een negatief advies uit over de doorstart van de Brusselse Grote Moskee. Die werd vorig jaar onttrokken aan de invloed van Saoedi-Arabië. Maar onder de nieuwe bestuurders zouden spionnen voor Marokko zitten. Dat schrijven De Morgen en Het Laatste Nieuws vrijdag.

De Grote Moskee in het Jubelpark werd decennialang gefinancierd door de Saoedi's, waardoor het hun salafistische leer was die er werd gepropageerd. In april vorig jaar werd het beheer van de moskee overgenomen door de Moslimexecutieve. Die vormde een tijdelijk bestuur, in afwachting van het erkenningsdossier dat ingediend werd. De erkenningsaanvraag kreeg steun van zowat alle betrokken autoriteiten.

Toch brengt minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) een negatief advies uit. Dat steunt op bevindingen van de Staatsveiligheid en werd onderschreven door de andere veiligheidsdiensten. De greep van Saoedi-Arabië lijkt plaatsgemaakt te hebben voor beïnvloeding van Marokko. Er zou zelfs sprake zijn van spionage.

De Staatsveiligheid wijst drie medewerkers, onder wie een bestuurder, aan als agenten van de Marokkaanse inlichtingendiensten.

Door het negatieve advies is de erkenningsprocedure van de Grote Moskee nu opgeschort. De impact van het advies gaat nog verder. Van Quickenborne eist dat ook de Moslimexecutieve zich zuivert van zulke invloeden. Een van de Marokkaanse agenten zetelt ook in het bestuur van de executieve en in de vzw die in haar schoot werd gesticht om een opleidingstraject voor imams op poten te zetten.

