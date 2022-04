Sinds 2017 moeten farmabedrijven in het Transparantieregister publiek maken hoeveel geld ze aan de zorgsector geven. Vreemd: in dat register staat dat het kinderdagverblijf van het UZ Gent 300.000 euro van farmafirma's zou hebben gekregen. Klopt dat wel?

Tijdens het onderzoeksproject OpenPharma stootten Knack, De Tijd, Le Soir en Médor op een wel heel opmerkelijke geldstroom in het Transparantieregister. We troffen immers vzw De Knuffelboom XL aan, het kinderdagverblijf van het UZ Gent, dat een vergunning heeft voor 108 kinderen tot drie jaar. Volgens het register ontving het kinderdagverblijf in vier jaar tijd financiering van 14 farmabedrijven, goed voor ruim 300.000 euro.Volgens de aangiften betrof het gros schenkingen, maar vreemd genoeg ging het ook om sponsoring van events en zelfs honoraria voor consultancywerk. Dat is althans wat de firma's aangaven in het Transparantieregister.'Verschillende collega's hebben de boekhouding van De Knuffelboom sinds 2017 onderzocht, maar geen betalingen van deze bedrijven teruggevonden', reageert de woordvoerster van het UZ Gent. 'We zouden het ook heel vreemd vinden, mocht De Knuffelboom zulke betalingen krijgen. Ze hebben geen enkele link met de bedrijven die u opsomt. Het is een gewoon kinderdagverblijf. We onderzochten ook of het misschien verkeerdelijk over een andere dienst zou gaan, maar ook daar vonden we ze niet terug.'Volgens het UZ Gent is de rapportering door firma's 'zeker ergens fout gegaan'. 'Dat is erg vervelend voor de organisatie van De Knuffelboom. We kunnen met zekerheid zeggen dat de bedragen niet ontvangen zijn.'We legden de case voor aan Mieke Goossens, managing director van vzw Mdeon dat het Transparantieregister beheert.'Dit komt doordat het Kinderdagverblijf als officiële afkorting "UZ Gent" heeft. Het gaat aldus hoogstwaarschijnlijk om een verkeerd ondernemingsnummer dat wordt ingegeven door de firma's, omdat de officiële afkorting van het kinderdagverblijf tot verwarring leidt. Mijn inziens werden deze bedragen in realiteit gestort aan het ziekenhuis UZ Gent en niet aan het kinderdagverblijf. Voor de jaren 2018-2019-2020 kunnen firma's dit nog makkelijk rechtzetten door een correctie te uploaden in het transparantieregister.'Dat de informatie jarenlang foutief in BeTransparent bleef staan, zegt natuurlijk wel iets over het register zelf. Meer tekortkomingen staan opgelijst in dit artikel.