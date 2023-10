Nederlandse politicus Thierry Baudet aangevallen net voor start van lezing in Gent

De Nederlandse politicus Thierry Baudet is voor de start van zijn lezing in Gent aangevallen. Iemand sloeg hem op het hoofd met een voorwerp, mogelijk een paraplu. De aanvaller scandeerde daarbij slogans in het Russisch tegen fascisme en tegen Poetin.

Baudet was zichtbaar geschrokken door het voorval en werd onmiddellijk naar een zaaltje geleid. Hij had geen zichtbare letsels. Er was ook geen bloed te zien. Vooraf waren er heel wat veiligheids- en politieagenten aanwezig, maar zij konden de aanval niet verhinderen. Wel werd de dader onmiddellijk overmeesterd en opgepakt door de politie.

De lezing is toch kunnen doorgaan en ging iets na 20 uur van start in een auditorium van de Gentse universiteit met een publiek van een 300-tal mensen. Dries Van Langenhove was ook aanwezig.