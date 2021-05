Maandagavond werd het gebouw van DPG Media in Antwerpen ontruimd nadat er dreigingen waren binnengekomen. Volgens VTM-journalist Faroek Özgünes kwam de dreiging van de extreemrechtse groep Dutch Anonymous Freedom Fighters in Nederland. Het gebouw is inmiddels, na een sweeping door de politie, weer vrijgegeven.

De dreiging aan het adres van DPG Media in Antwerpen kwam niet van sympathisanten van de voortvluchtige Jürgen Conings maar wel van de Nederlandse organisatie Dutch Anonymous Freedom Fighters. Dat heeft VTM-journalist Faroek Özgünes maandagavond verklaard in VTM Nieuws. De Nederlandse politie zou haar Belgische collega's hebben verwittigd over de dreiging.

Volgens Özgünes gaat het om een extreemrechtse groepering die een knokploeg naar DPG Media zou sturen en een bompakket zou plaatsen of al hebben geplaatst in of aan het gebouw van het mediabedrijf in Antwerpen. De politie liet het gebouw ontruimen en deed een sweeping, maar dat leverde niets op. Het gebouw werd vervolgens weer vrijgegeven, maar er blijft wel nog politiebewaking ter plaatse omdat niet zou kunnen worden uitgesloten dat er nog een dreiging is van buitenaf.

Het motief van de daders is niet meteen duidelijk, maar Özgünes stelt dat er mogelijk een link is met de dreiging ten opzichte van viroloog Marc Van Ranst. Mogelijk wilden de Freedom Fighters via DPG Media achterhalen op welk adres Van Ranst in veiligheid is gebracht, stelt hij.

Van Ranst is ook in Nederland stilaan een bekend figuur nadat hij vorige week op Twitter in de clinch ging met een Nederlandse corona-ontkenner.

Door de ontruiming van het gebouw van DPG Media in Antwerpen maandagavond heeft VTM Nieuws zijn nieuwsuitzending van 19 uur verzorgd vanuit een noodstudio in Vilvoorde. 'Dany Verstraeten werd in allerijl opgeroepen om te presenteren, terwijl Stef Wauters in Antwerpen bleef voor het geval we toch een deel van daaruit zouden kunnen uitzenden', zegt Ann Goovaerts, woordvoerster van DPG Media. Voor de kranten van DPG Media van dinsdag zou er geen impact zijn.

VTM Nieuws besliste maandagavond om zowel in Antwerpen als in Vilvoorde een hele ploeg klaar te zetten om de nieuwsuitzending te verzorgen. 'Bij de verhuis naar Antwerpen hebben we destijds beslist om nog een noodstudio te behouden in Vilvoorde', zegt Goovaerts. 'Die is heel basic in vergelijking met wat we in Antwerpen hebben. Maar voor een noodsituatie als vanavond is het technisch en menselijk haalbaar gebleken om daar in allerijl de uitzending te doen. De journalisten konden ook hun reportages doorsturen van waar ze op dat moment waren, dankzij de technische mogelijkheden waarover we vandaag beschikken. Dany Verstraeten heeft in de noodstudio wel zonder autocue moeten werken.'

Ook de krantenredacties van Het Laatste Nieuws en De Morgen moesten maandagavond een tijdje het gebouw verlaten. 'De redacteurs die ter plaatse werkten, zitten intussen terug op hun plaats', geeft Goovaerts aan. 'Voor de kranten van dinsdag zal er geen impact zijn. Velen werken natuurlijk ook van thuis uit momenteel en onze drukkerij in Lokeren was niet getroffen door de dreiging.'

