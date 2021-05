Het onderduiken van Marc Van Ranst zorgt er bij leden van het Outbreak Management Team (OMT), het Nederlandse equivalent van de GEES-expertengroep, voor dat ze in de media beter op hun woorden letten.

Ook gaan ze niet meer op alle mediaverzoeken in, blijkt uit een rondvraag van NU.nl.

De OMT-leden zijn begaan met het lot van Van Ranst, al kennen ze hem lang niet allemaal persoonlijk. Van Ranst zit ondergedoken omdat de voortvluchtige militair Jürgen Conings hem heeft bedreigd.

De bedreiging aan het adres van de 'Vlaamse Jaap van Dissel' maakt hen ook niet bang. Toch is het incident in Nederland een wake-upcall om niet zomaar van alles te roepen in de media.

'Door dit soort dingen zeg ik wel mediaoptredens af, ja', beaamt Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC). 'Wat ik me realiseer is dat je goed op je woorden moet letten en heel erg dicht bij jezelf blijft. Dat je uitspraken doet die over je vakgebied gaan en dat je absoluut niet mensen wil schofferen. Daar let ik beter op, merk ik', aldus Gommers.

