In Amsterdam hebben zich zondagnamiddag duizenden mensen verzameld voor het zogenaamde 'woonprotest': de grootste protestbeweging in jaren tegen het tekort aan woningen in Nederland.

Nederland kampt met een ernstige wooncrisis, die wordt beschouwd als één van de grootste maatschappelijke problemen van het moment. Er zou een tekort van zo'n 300.000 woningen zijn. Door de explosief stijgende huizenprijzen en groeiende wachtlijsten voor sociale huurwoningen, is het steeds moeilijker een woning te vinden. Honderdduizenden mensen staan jaren op een wachtlijst.

Het aantal daklozen is in tien jaar tijd verdubbeld. Jongeren moeten noodgedwongen bij hun ouders blijven inwonen. Als men dan toch alleen gaat wonen, is dat veelal op kamers tegen exuberante prijzen, zeker in een stad als Amsterdam. Studenten worden er zelfs gehuisvest in hostels of in vakantieparken.

Vooral de grote investeerders moesten het zondag bekopen. De organisatoren pleiten voor een verandering van het systeem, waarbij de marktwerking aan banden wordt gelegd.

Het protest van zondag in Amsterdam is het begin van verschillende acties die de komende weken in het hele land staan gepland. Bij de initiatiefnemers hebben zich ruim 200 organisaties aangesloten, waaronder vakbonden en milieu-organisaties. Op 17 oktober volgt de zogeheten 'woonopstand' in Rotterdam.

Na afloop van de demonstratie in Amsterdam werden tientallen arrestaties verricht. Volgens de politie wilde een groep betogers een pand kraken. 'Een groep splitste zich af en gebruikte geweld in de richting van de politie en probeerde barricades op te werpen. Voordat zij een pand in de Gravenstraat konden kraken, werd de groep ingesloten', aldus een politiewoordvoerder.

De opgepakte betogers zouden aanhangers zijn van de kraakbeweging, wat niet zo is voor het overgrote deel van de betogers zondag, klonk het nog.

