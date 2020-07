De Nederlandse regering heeft dinsdagavond een negatief reisadvies voor de Belgische provincie afgekondigd, zo blijkt uit de website van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Concreet is de code van geel naar oranje aangescherpt.

"In de provincie Antwerpen ligt het gemiddeld aantal coronabesmettingen veel hoger dan in de rest van het land (België) en om deze reden neemt de lokale overheid extra maatregelen", zo staat te lezen. "Voor de provincie Antwerpen geldt vanwege deze opleving van het coronavirus kleurcode oranje in het reisadvies", aldus het ministerie. "Reis alleen als het echt noodzakelijk is naar de provincie Antwerpen inclusief de stad Antwerpen. Dus niet voor toerisme. U kunt wel door de provincie naar uw bestemming reizen als deze buiten het 'oranje' gebied ligt, maar stop niet om te rusten of te tanken", krijgen de Nederlanders te horen.

Volgens het RTL Nieuws betekent code oranje ook dat Nederlanders, die in Antwerpen zijn, de raad om na thuiskomst 14 dagen in quarantaine te gaan. Nederlanders die door de stad of regio heenreizen en niet uitstappen of stoppen, hoeven dat niet. Een groot deel van de Europese landen staat bij de Nederlandse overheid momenteel op 'geel'.

Dit betekent dat reizigers wegens het coronavirus moeten oppassen voor extra risico's, maar dat ze prima naar die plek kunnen reizen. De laatste tijd krijgen meer Europese plaatsen van Den Haag weer een oranje advies wegens regionale uitbraken van het virus. Maandag kwam er al een negatief reisadvies voor de Catalaanse stad Barcelona en haar randgemeenten. Ook Kroatië kreeg eerder zo'n aangescherpt advies. Dat betekent dat vakanties naar zo'n land of regio worden afgeraden. Mensen die toch naar een oranje regio reizen, zijn vaak niet verzekerd.

Pas woensdag avondklok in Antwerpen

De verordening die de maandagavond aangekondigde coronamaatregelen in de provincie Antwerpen juridisch afdwingbaar moet maken, zal allicht in de loop van woensdag klaar zijn. Dat zegt gouverneur Cathy Berx.

Pas daarna zullen de maatregelen effectief kunnen ingaan, wat onder meer betekent dat er dinsdag nog geen avondklok zal gelden in de provincie.

De federale diensten van de gouverneur hebben volgens Berx dinsdag de hele dag gewerkt aan het vertalen van de maatregelen in een juridisch-technische verordening, maar dat is dus niet volledig afgerond geraakt. 'Er is ook nog heel wat advies ingewonnen, want ik wil dat dit juridisch sluitend is', zegt ze. 'Ik ga ook niets ondertekenen dat nog niet af is.'

