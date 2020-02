NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg roept vrijdag op tot een de-escalatie in Syrië en vraagt aan Rusland en het Syrische regime om de internationale wetgeving te respecteren. Dat zei hij tijdens een persconferentie na een bijzondere zitting op vraag van Turkije. Hij benadrukt ook dat de NAVO-landen hun solidariteit met Turkije uitdrukken.

Het Turkse verzoek is een gevolg van het geweld in de provincie Idlib, in het noordwesten van Syrië. Daar waren donderdag 33 Turkse militairen om het leven gekomen bij een luchtaanval die wordt toegeschreven aan het Syrische leger. Turkije beriep zich op artikel 4 van het NAVO-verdrag, dat stelt dat lidstaten om overleg kunnen vragen wanneer ze van mening zijn dat 'de territoriale integriteit, politieke onafhankelijkheid of veiligheid van een der partijen wordt bedreigd'

Stoltenberg veroordeelde vrijdag met klem de aanvallen van Rusland en het Syrische regime. Hij benadrukte dat zij een eind moeten maken aan hun offensief, en ze de inspanningen van de Verenigde Naties om de vrede te herstellen moeten ondersteunen.

'We roepen Rusland en Syrië op om de internationale wetgeving te respecteren. Deze gevaarlijke situatie moet de-escaleren om een verdere verslechtering van de humanitaire situatie in de regio te vermijden, en om dringende humanitaire toegang toe te laten voor zij die in Idlib vastzitten', klinkt het. 'We vragen een onmiddellijke terugkeer naar het staakt-het-vuren van 2018.'

Stoltenberg stelde ook dat NAVO-landen hun solidariteit met bondgenoot Turkije uitdrukken, en hun medeleven met de families en de naasten van de soldaten die bij aanvallen om het leven kwamen.

'De NAVO blijft Turkije ondersteunen met een reeks maatregelen, waaronder het versterken van de luchtafweer, die Turkije helpt tegen de bedreiging van raketaanvallen van Syrië', aldus Stoltenberg nog, die toevoegt dat de lidstaten bekijken wat ze nog meer kunnen doen om Turkije te helpen.

