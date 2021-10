Zeventien lidstaten van de NAVO, waaronder België, hebben vrijdag een akkoord getekend om het eerste gezamenlijke fonds op te richten voor de innovatie op vlak van veiligheid en defensie. Het fonds moet naar verwachting één miljard euro bevatten. Dat heeft Jens Stoltenberg, secretaris-generaal van de verdragsorganisatie, vrijdag aangekondigd.

Het nieuwe fonds moet ervoor zorgen dat de bondgenoten nieuwe technologieën en capaciteiten niet mislopen, aldus de NAVO-baas tijdens een persconferentie na de vergadering van de ministers van Defensie, op donderdag en vrijdag op de hoofdzetel van de NAVO in Brussel.

'Ik verwacht dat het fonds een miljard euro investeert met innovatie-actoren uit de hele alliantie', aldus Stoltenberg. Hij hoopt dat de NAVO haar 'technologische voorsprong' op tegenstrevers zoals Rusland en China kan behouden.

Zeventien landen ondertekenden het akkoord. Het gaat naast België om Duitsland, Estland, Griekenland, Hongarije, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Nederland, Polen, Portugal, Tsjechië, Roemenië, het Verenigd Koninkrijk, Slovakije en Slovenië, aldus de NAVO. Grote afwezigen zijn Frankrijk en de Verenigde Staten, twee landen die een grote defensie-industrie hebben en grote budgetten voor onderzoek en ontwikkeling (R&D).

Het fonds is bedoeld voor domeinen zoals hypersonische aandrijfsystemen, autonome vliegtuigen en andere robotsystemen die gebruikmaken van kunstmatige intelligentie.

'Dit NAVO-innovatiefonds zal de bondgenoten in staat stellen hun technologische voorsprong te consolideren door partnerschappen met industriële innovators te sluiten en onderzoek op geavanceerde gebieden te versterken', aldus minister van Defensie Ludivine Dedonder vrijdagavond in een persbericht. 'Wat België betreft, hebben we via de Gewesten concrete voorstellen ingediend voor testcentra voor geavanceerde materialen op het gebied van cybersecurity, artificiële intelligentie, kwantumtechnologie, biotechnologie en vloeistofmechanica. Het gaat om onderzoeksinstellingen in alle regio's van België.'

Met de ondertekening start volgens de Belgische defensieminister een proces dat naar verwachting in 2023 zal afgerond zijn.

Volgens de secretaris-generaal van de NAVO keurden de defensieministers ook de allereerste kunstmatige-intelligentiestrategie van de NAVO goed. AI kan zo gebruikt worden in de analyse van gegevens en beelden en voor cyberdefensie.

Tijdens de ministeriële NAVO-vergadering zijn ook capaciteitsdoelstellingen overeengekomen. Bedoeling is om onder andere over meer troepen met een hogere paraatheid te beschikken. 'Om te verzekeren dat we de juiste troepen op de juiste plaats blijven hebben op het juiste moment', zei NAVO-baas Jens Stoltenberg donderdag daarover.

'In het kader van het defensieplanningsproces van de NAVO werden capaciteitsontwikkelingen van de lidstaten besproken', aldus Dedonder. Een van de doelstellingen voor België is 'de uiteindelijke ontwikkeling van een gemeenschappelijk verkenningsbataljon met onze partner en bondgenoot uit het Groothertogdom Luxemburg'.

Ander onderwerp op de vergadering van donderdag en vrijdag op de NAVO-hoofdzetel in Brussel, was Afghanistan. De verdragsorganisatie startte een proces om lessen te trekken na afloop van de inzet in het land. Dat gebeurt ook op Europees en op Belgisch niveau, aldus Dedonder. 'Ik wil de verschillende lessen bundelen en zo snel mogelijk integreren in onze toekomstige operationele planning', aldus de minister in het persbericht.

'Na 20 jaar van stabiliteit en grote vooruitgang in Afghanistan, is het nu noodzakelijk om ons te concentreren op de toekomst en te voorkomen dat het land opnieuw een veilige haven wordt voor internationaal terrorisme. We moeten durven toegeven dat er 20 jaar stabiliteit en echte vooruitgang is geweest. Nu zullen we zien hoe deze vooruitgang zich voortzet en wat de toekomst brengt.'

