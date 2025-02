NAVO geeft groen licht voor nieuw militair hoofdkwartier nabij Bergen

Het militair hoofdkwartier van de NAVO kan na jarenlange vertraging eindelijk worden verbouwd, maar dan moet de regering-De Wever wel snel in gang schieten.

Het verouderde militair hoofdkwartier van de NAVO – ook wel SHAPE genoemd – blijft normaal gesproken gevestigd in het Waalse dorpje Casteau, nabij de Belgische stad Bergen. Midden januari, zo leert Knack, gaf de NAVO groen licht voor de gemeenschappelijke budgetten waarmee het nieuwe SHAPE-hoofdkwartier kan worden opgeleverd.

Door de gebrekkige Belgische defensie-uitgaven waarschuwden militairen en politici de voorbije jaren geregeld dat het SHAPE-hoofdkwartier in een ander land zou kunnen worden gevestigd. Met de recente NAVO-beslissing lijkt dat scenario voorlopig afgewend. Het blijft echter afwachten wat de Amerikaanse president Donald Trump zal doen én of de regering-De Wever het heft in handen neemt.

Er zit namelijk nog een flink addertje onder het gras. De werken aan het nieuwe SHAPE-hoofdkwartier kunnen volgens ingewijden pas beginnen nadat de constructie van het nieuwe gebouw van het NAVO-Agentschap voor Communicatie en Informatie (NCIA) is voltooid. Dat NCIA moet de komende jaren naast het SHAPE-hoofdkwartier worden gebouwd.

Het NCIA-dossier sleept al jarenlang aan. Al in 2013 liet de Belgische NAVO-ambassadeur aan het NAVO-agentschap weten dat ons land tegen eind 2017 het NCIA-gebouw zou optrekken. Maar omdat SHAPE tijdens de ontwerpfase vaak om wijzigingen vroeg, liep dat vertraging op. ‘Het ging vaak om kleine aanpassingen, maar dat heeft tijd gekost’, vertelt een ingewijde.

In tegenstelling tot bij het nieuwe SHAPE-hoofdkwartier staat België helemaal alleen in voor de kosten van de NCIA-nieuwbouw.

In tegenstelling tot bij het nieuwe SHAPE-hoofdkwartier staat België helemaal alleen in voor de kosten van de NCIA-nieuwbouw. Aanvankelijk werden die begroot op 85 miljoen euro, maar onder meer door de inflatie van de voorbije jaren en aanpassingen aan het ontwerp wordt de prijs intussen op 150 miljoen euro geschat.

Het is nu aan de regering-De Wever om die middelen vrij te maken – als gedoodverfde premier en ministers van Defensie werden Bart De Wever en Theo Francken al tijdens de regeringsonderhandelingen door de administratie op de hoogte gebracht. Een bron vertelt aan Knack dat alles is voorbereid, zodat de regering snel in actie kan schieten. ‘De nota ligt klaar’, klinkt het.

De regering-De Wever lijkt alvast niet te willen treuzelen. ‘We zetten fors diplomatiek in op het behoud van het NCIA in België en gaan in overleg met de NAVO’, zo staat te lezen in het kersverse regeerakkoord. In het verleden gingen er meermaals stemmen op dat ook Nederland het agentschap graag zou huisvesten – de allereerste chef van het NCIA was een Nederlander.