De NAVO heeft dinsdag de oude politieke hoofdzetel van de verdragsorganisatie opnieuw aan België overgedragen. In het gebouw in het noordoosten van Brussel wil België het assisenproces tegen de vermoedelijke verantwoordelijken van de aanslagen in maart 2016 in Brussel laten plaatsvinden.

Het gebouw was de hoofdzetel van het bondgenootschap van 1967 tot 2018. De verdragsorganisatie nam dan haar intrek in het nieuwe gebouw, dat gevestigd is aan de andere kant van de Leopold III-laan in Brussel. De site is aan België teruggegeven tijdens een korte ceremonie, aldus de alliantie in een persbericht. Het oude gebouw is leeggehaald en alle tijdelijke structuren zijn verwijderd.

'Vandaag hebben we een ultiem vaarwel gezegd aan ons oud hoofdkwartier, dat de NAVO gedurende decennia heeft gediend en waar historische beslissingen zijn genomen door de bondgenoten', aldus NAVO-woordvoerster Oana Lungescu. 'We bedanken België om het gebouw zo lang aan de alliantie te hebben geleend en we zijn ook erkentelijk voor de voortgezette gastvrijheid in ons nieuw hoofdkwartier, aan de andere kant van de weg.'

Het gewezen hoofdkwartier werd in minder dan zes maanden gebouwd in 1966. De NAVO moest immers de hoofdzetel in Parijs verlaten vanwege de toenmalige Franse president Charles de Gaulle. België aanvaardde toen om de hoofdzetel van de NAVO én het militaire hoofdkwartier SHAPE bij Bergen op Belgisch grondgebied onder te brengen. Bedoeling was dat dit tijdelijk zou zijn, maar het gebouw heeft dus 51 jaar gediend.

In 2018 trok de NAVO de nieuwe hoofdzetel in, een futuristische mastodont uit staal, beton en glas, dat zeven verdiepingen hoog is, ruimte biedt aan 4.500 mensen en een oppervlakte van 250.000 vierkante meter inneemt. Dat is het equivalent van 25 voetbalvelden. Het nieuwe gebouw kostte in totaal ongeveer 1,17 miljard euro. België gaf het terrein in concessie aan de NAVO. In het oude NAVO-gebouw moet in 2021 of 2022 het assisenproces rond de aanslagen van 22 maart 2016 plaatsvinden.

