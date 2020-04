De Nationale Veiligheidraad (NVR) komt woensdagnamiddag bijeen om de maatregelen tegen de verdere verspreiding van het coronavirus te evalueren. Verwacht wordt dat de maatregelen verlengd zullen worden, minstens tot 3 mei. Een verstrenging zou er niet komen, een versoepeling evenmin.

Sinds een kleine maand gelden in ons land verregaande maatregelen om verdere besmettingen met het coronavirus tegen te gaan. Er geldt een samenscholingsvergbod en enkel essentiële verplaatsingen zijn toegestaan. Niet-essentiële winkels zijn dicht en de lessen in de scholen zijn opgeschort. De maatregelen gelden tot en met 19 april - nu zondag dus - maar de NVR stelde al een verlenging met twee weken in het vooruitzicht.

Een versoepeling komt er allicht niet. Verschillende ministers lieten de voorbije dagen verstaan dat het te vroeg is om de teugels te vieren. Tuincentra gaan misschien wel open. Nu heerst daar wat onduidelijkheid omdat tuincentra die dierenvoeding verkopen wél open mogen blijven.

Strenger worden de maatregelen normaal gezien ook niet, de regeringen willen vooral dat de bestaande regels worden nageleefd.

Een verlenging van de huidige beperkingen betekent wel dat de klassen en leslokalen leeg blijven. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts zei al dat de scholen in dat geval via afstandsonderwijs voor nieuwe leerstof en taken moeten zorgen. De NVR moet ook duidelijkheid brengen voor de organisatoren van muziekfestivals en andere grote zomerevenementen.

Een groep experten bekijkt momenteel hoe ons land binnenkort stapsgewijs uit de 'lockdown' kan worden gehaald. Een eerste tussentijds rapport daarover is dinsdag binnen de regering besproken.

