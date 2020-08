De Nationale Veiligheidsraad komt donderdag bijeen over de coronamaatregelen voor de maand september, wanneer het nieuwe schooljaar van start gaat. Grote versoepelingen lijken er niet op de agenda te staan, met een incidentie in ons land die nog steeds de op vier na hoogste bedraagt van Europa. Toch klinkt, vooral bij experts in Franstalig België, de roep om de 'bubbel van vijf' weer te versoepelen.

De Nationale Veiligheidsraad zit donderdag vanaf 9 uur bijeen. Toch ziet het er niet naar uit dat er grote versoepelingen aankomen. "Vorige week is nationaal heel duidelijk de keuze gemaakt om prioriteit te geven aan het onderwijs en dat zoveel mogelijk open te zetten", zei Erika Vlieghe, voorzitster van de GEES, de expertengroep die de overheid bijstaat bij het nemen van gepaste coronamaatregelen, dinsdag in 'De ochtend' op Radio 1. "Je kan een taart niet in oneindig veel stukjes verdelen. Als je iets openzet, moet je dat in balans brengen met een aantal andere zaken."

Vlieghe deed de uitspraken tegen een achtergrond van besmettingscijfers die lijken te stabiliseren. Toch bedraagt de incidentie in ons land nog steeds nagenoeg 70 besmettingen per 100.000 inwoners in 14 dagen. Dat is het op vier na hoogste cijfer van Europa, na Spanje, Luxemburg, Malta en Roemenië. Landen als Denemarken en Finland kleurden ons land daarom in als een rode zone.

Sinds de vorige Veiligheidsraad is de focus wel verschoven van Antwerpen naar vooral Brussel, waar de cijfers tegen de nationale trend in blijven stijgen, weliswaar aan een lager tempo. Volgens GEES-voorzitster Erika Vlieghe dringen zich daar strengere maatregelen op. Brussels minister Elke Van den Brandt (Groen) gaf al aan dat ze niet uitsluit dat er extra maatregelen komen. Tot nu toe wou Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) het effect van de algemene mondmaskerplicht, die in de praktijk weliswaar niet altijd even goed gerespecteerd wordt, afwachten. Een versoepeling komt er mogelijk wel voor de winkeliers. Zij trokken vorige week aan de alarmbel, nadat was gebleken dat de zomersolden tegenvallen. Volgens hen is het verplicht individueel shoppen een van de boosdoeners.

Een versoepeling om te shoppen 'met bubbel' behoort dus tot de mogelijkheden. Minister van Middenstand en Zelfstandigen Denis Ducarme (MR) zei alvast daarvoor te zullen pleiten. Ook in de cultuur- en evenementensector liggen er versoepelingen op tafel. De sector wil dat het aantal aanwezigen in een zaal afhankelijk wordt van de beschikbare ruimte. Maar zelfs dan blijven steunmaatregelen nodig in de sector. Een versoepeling van de 'bubbel van vijf' lijkt daarentegen weinig waarschijnlijk. Algemeen wordt aangenomen dat de vorige uitbreiding van de bubbel, die in de praktijk leidde tot nagenoeg ongelimiteerde contacten, de tweede golf net heeft veroorzaakt.

Maar vooral in Franstalig België gaan toch alweer stemmen op om die bubbel opnieuw te versoepelen. Zo zei ULB-epidemioloog Yves Coppieters aan de Franstalige openbare omroep RTBF dat de maatregel beter afgeschaft kan worden en voorzorgsmaatregelen meer benadrukt moeten worden. Jean-Luc Gala, hoofd van het Saint-Luc-ziekenhuis in Sint-Lambrechts-Woluwe, zei zelfs dat de maatregel mensen alleen "ambeteert" en tot niets dient. Gala vindt ook dat de mening van sommige experts, "vooral in het noorden van het land, een extreem gewicht krijgt, dat het geheel van meningen van experts en artsen in de problematiek niet weerspiegelt".

Viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) liet eerder al op Twitter weten dat het "veel te vroeg" is om de bubbel weer te vergroten, nu de curve "een heel klein beetje" daalt. Ook Steven Van Gucht, de interfederale woordvoerder over het coronavirus, zei dat het beperken van nauwe contacten "een cruciaal concept is dat blijft staan als een huis".

"Het is belangrijk dat de daling van het aantal nieuwe gevallen zich doorzet, en liefst nog versnelt met het oog op een zo veilig mogelijke heropening van de scholen", zei Van Gucht op de jongste persconferentie over het coronavirus.

