Nationale Veiligheidsraad komt donderdag opnieuw bijeen

De Nationale Veiligheidsraad buigt zich donderdag opnieuw over de evolutie van de coronacrisis in het land, zo is vernomen op het kabinet van premier Sophie Wilmès.

© Belga

De laatste Veiligheidsraad dateert al van 27 juli. Tegen de achtergrond van een stijgend aantal besmettingen is toen beslist om een aantal geplande versoepelingen niet door te voeren en strengere maatregelen te nemen. Zo werd voor een periode van vier weken de sociale bubbel gereduceerd tot vijf personen en het maximum aantal aanwezigen op evenementen teruggebracht naar 100 mensen binnen en 200 mensen buiten. Intussen lijkt de tendens te keren. Eerder vandaag werd bekendgemaakt dat de afgelopen week 4.018 nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld werden, een daling met 5 procent tegenover de week ervoor. 'Na een aanhoudende periode van toenames sinds begin juli, is het vandaag dan ook de eerste keer dat we een daling van de weekgemiddelden mogen aankondigen', kondigde viroloog Steven Van Gucht aan. (Belga)