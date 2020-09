De Nationale Veiligheidsraad komt woensdag bijeen om te bekijken of de coronamaatregelen aangepast kunnen worden om ze houdbaar te maken op de langere termijn. Om nauwe sociale contacten te beperken, wordt er gezocht naar een alternatief voor de zogenaamde bubbel van vijf.

De stijgende coronacijfers zullen wellicht nog niet tot strengere maatregelen leiden. Premier Sophie Wilmès benadrukte vorige week wel nog dat het belangrijk is dat de afstands- en hygiënemaatregelen goed worden opgevolgd, om zo een verstrenging te vermijden. Wel komt er een andere benadering van de maatregelen. Er zal overgegaan worden van crisisbeheer op risicobeheer, zei de premier vorige maand al.

Het adviesorgaan Celeval werd vernieuwd en uitgebreid met mensen uit meerdere disciplines en moet mee helpen zoeken naar maatregelen die ons op middellange en lange termijn moeten leren omgaan met het virus. Een van de punten die woensdag op tafel ligt is dat van het aantal toegelaten sociale contacten. Zo zou er in de plaats van de rigide bubbel van vijf een flexibeler systeem komen waarbij het aantal toegelaten contacten voor elke provincie verhoogd of verlaagd wordt naargelang de situatie. Daarvoor zou met kleurencodes worden gewerkt. Basis voor de evaluatie zou niet langer het aantal nieuwe besmettingen zijn, maar het aantal hospitalisaties.

Sommigen vrezen echter dat dit een vertekend beeld kan geven voor grote steden als Antwerpen of Brussel, waar de ziekenhuizen heel wat patiënten van buiten de stad opvangen.

De Nationale Veiligheidsraad zal zich ook moeten buigen over maatregelen voor indoor bijeenkomsten, al wordt er in het advies wel benadrukt dat bijeenkomsten in de buitenlucht altijd te verkiezen zijn. Het dragen van een mondmasker op bepaalde plaatsen met heel weinig volk zou misschien niet langer verplicht zijn.

Ook de duur van de verplichte quarantaine zou misschien wat aangepast kunnen worden, net als het kleurencodesysteem voor wie uit het buitenland terugkomt.

De Celeval maakte zijn advies dinsdagmiddag over aan de beleidsverantwoordelijken. Het advies benadrukt wel dat de boodschap van de Nationale Veiligheidsraad duidelijk gecommuniceerd moet worden en positief gekaderd moeten worden, om zo het draagvlak bij de bevolking te verhogen.

