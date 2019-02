Nationale staking: luchtverkeer aan halve capaciteit

Dat meldt luchtverkeersleider skeyes (ex-Belgocontrol) maandag.

Tot de halvering werd beslist op basis van informatie over hoeveel luchtverkeersleiders tijdens de staking aan het werk zullen zijn. Dankzij de halvering kan de veiligheid worden gegarandeerd, aldus skeyes.

De halvering heeft betrekking zowel op opstijgende en landende vluchten als op overvliegende vliegtuigen. Het is uiteindelijk Eurocontrol (de Europese luchtverkeersleider) die beslist hoe het beschikbare volume luchtverkeer in het Belgische luchtruim verdeeld wordt.

De capaciteit kan nog verder worden aangepast.

Sowieso zullen er woensdag veel minder vluchten van en naar België worden uitgevoerd dan normaal. De luchthaven van Charleroi is dicht en al meer dan de helft van de op Brussels Airport geplande vluchten is geschrapt.

De staking bij skeyes kadert in de nationale staking die de drie vakbonden woensdag organiseren. ACV-Transcom riep de luchtverkeersleiders op om niet te werken. Bij de liberale vakbond VSOA was er geen actieve stakingsoproep. Maar de mensen die staken worden wel gesteund, aldus vakbondsman Lennert Mervilde.

Leeuwendeel Ryanair-vluchten geschrapt

De Ierse lagekostenmaatschappij Ryanair heeft nagenoeg haar volledige vluchtprogramma van en naar België op woensdag geschrapt. Dat blijkt uit het vliegschema op de website van Ryanair.

"Door een nationale staking in België is Ryanair verplicht een aantal vluchten te schrappen op woensdag 13 februari", zo staat in een boodschap op de website van Ryanair. Maar uit het bijgevoegde vluchtschema blijkt dat zo goed als alle vluchten vanop Brussels Airport en de luchthaven van Charleroi gecanceld zijn.

Voor twaalf vluchten van en naar België wijkt Ryanair naar eigen zeggen uit naar "alternatieve luchthavens rond Brussel en Charleroi". Het is niet duidelijk om welke luchthavens het gaat. Ryanair was niet onmiddellijk bereikbaar voor precisering.

De getroffen passagiers zijn volgens de maatschappij verwittigd. Ze konden kiezen tussen terugbetaling of een andere vlucht.

Luchthaven Charleroi helemaal dicht woensdag

De luchthaven van Charleroi zal woensdag helemaal gesloten blijven tijdens de nationale staking. Dat meldt Brussels South Charleroi Airport in een persbericht. Reizigers krijgen het advies om rechtstreeks contact op te nemen met hun luchtvaartmaatschappij.

Het is de voorbije dagen duidelijk geworden dat de activiteiten van de luchthaven sterk verstoord zouden zijn door de staking. Zo verwachtte de uitbater zich onder meer aan wegversperringen in de omgeving. De luchthaven koos daarom voor zekerheid voor de reiziger: alle activiteiten worden opgeschort woensdag.