Koning Filip heeft dinsdagnamiddag tijdens de ceremonie op het Brusselse Paleizenplein voor de nationale feestdag een dankwoord gericht aan "al wie in deze moeilijke tijden heeft bijgedragen tot ons samenleven".

'Allereerst bedanken we op deze nationale feestdag de hoeders van onze levens: het zorgpersoneel, de veiligheidsdiensten en de Civiele Bescherming - en al wie in deze moeilijke tijden heeft bijgedragen tot ons samenleven', zei koning Filip in een korte toespraak, voor een tweehonderdtal genodigden. 'Jammer genoeg moeten we dit jaar het traditionele militair defilé missen. Ik hou eraan, het leger te bedanken voor zijn efficiënte bijdrage aan het beheren van de crisis.'

'Met deze nationale feestdag 2020 schrijven we een bladzijde in onze geschiedenis. Tegelijkertijd staan we stil bij de 75ste verjaardag van de Bevrijding. En brengen we hulde aan wie voor ons heeft gestreden en zich heeft opgeofferd. Wat de genodigden op het Paleizenplein vandaag gemeen hebben, is dat ze alles hebben gegeven, hun leven op het spel hebben gezet, zichzelf hebben overstegen', zei de koning.

Tot slot dankte hij iedereen die zich voor de nationale feestdag heeft ingezet. 'In de eerste plaats de artiesten - die we tijdens deze crisis zo hebben gemist. Want zij stellen de wereld voor ons in vraag, openen onze geest, tillen ons boven onszelf uit.'

Oud-strijders overhandigden na de toespraak aan jongeren uit de drie regio's van het land een handvest, dat volgens de koning 'symbool staat voor de overdracht van onze waarden van de ene generatie op de andere'. 'Zo bouwen we voort op wat onze ouders ons nalaten', zei de koning.

