De Belgische overheidsfinanciën zijn vorig jaar door de coronacrisis zwaar in het rood beland. Dat bevestigen cijfers van de Nationale Bank.

De maatregelen om gezinnen en bedrijven te ondersteunen - denk maar aan de massale tijdelijke werkloosheid die werd ingeroepen - hebben het overheidstekort in 2020 doen oplopen tot 9,4 procent van het bbp. De totale overheidsschuld is daarmee opgelopen tot 114,1 procent van het bbp, aldus de Nationale Bank.

De overheidsuitgaven die rechtstreeks samenhangen met de maatregelen om de pandemie te bestrijden, worden momenteel door de centrale bank geraamd op 'minstens 16 miljard euro in 2020'.

