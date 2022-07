Nationaal toegangsverbod recreatiedomeinen: oppositie akkoord, maar Groen twijfelt aan haalbaarheid

Als het van de CD&V afhangt, komt er een soort voetbalwet voor recreatiedomeinen. Die moet de relschoppers buitenhouden. Het voorstel krijgt steun van de N-VA, maar coalitiepartner Groen is minder enthousiast.

Komt er binnenkort een nationaal toegangsverbod voor amokmakers in recreatiedomeinen? Dat is althans het voorstel van de CD&V. Nadat eerder minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden het idee had geopperd, legt Kamerlid Franky Demon nu een wetsvoorstel neer.

De voorstellen komen er na verschillende incidenten in recreatiedomeinen, onder meer in de Gentse Blaarmeersen, waar Brusselse jongeren een hoofdrol speelden. Demon maakt de vergelijking met een fankaart in de voetbalwereld, die supportersgeweld moet tegengaan. ‘Als u een plaatsverbod hebt in een recreatiedomein X, dan wordt dat doorgegeven aan een ambtenaar die het vervolgens op zijn beurt doorgeeft aan andere domeinen waar de toegang ook ontzegd wordt’, zegt Demon.

‘Door enkele heethoofden zijn er zijn tal van mensen die terughoudend zijn om een bezoek te brengen aan recreatiedomeinen. We moeten ervoor zorgen dat zij niet domineren. Het is en blijft betreurenswaardig dat jonge bezoekers met goede intenties keer op keer het doelwit worden.’

In het wetvoorstel is er ook sprake van een herkansing, net zoals in de voetbalwereld. ‘Iedereen verdient een tweede kans. Die herkansingen zullen beoordeeld worden op basis van de ernst van de daden’, zegt Demon.

Het initiatief kan op steun rekenen van oppositiepartij N-VA. Kamerlid Koen Metsu (N-VA) staat er niet van versteld dat de zomer voor de deur staat en er een aanhoudende crisis heerst binnen de recreatiedomeinen. Metsu refereert terug naar 2019 waar hij een jaar lang bezig is geweest met de voorbereiding van een gelijkaardige resolutie. Halverwege juli 2020 werd de resolutie goedgekeurd door het parlement, maar van de uitwerking kwam volgens het N-VA-Kamerlid niets in huis. ‘De regelgeving is nochtans conform aan de stadionwet, en is dus juridisch haalbaar’, zegt hij.

Zomaar een plaatsverbod verruimen tot een algemeen toegangsverbod lijkt me juridisch moeilijk.’ Eva Platteau (Groen)

Willekeur

Binnen de federale meerderheid zijn de violen echter nog niet gestemd. Zo zegt coalitiepartner Groen niet tegen voorstellen te zijn om op te treden tegen amokmakers. ‘Maar de maatregelen moeten wel proportioneel en legaal zijn’, zegt Kamerlid Eva Platteau. ‘Zomaar een plaatsverbod, dat wordt uitgesproken door één burgemeester, verruimen tot een algemeen toegangsverbod, lijkt me juridisch moeilijk.’

Volgens Platteau is een plaatsverbod per definitie een lokale, preventieve maatregel die beperkt is in tijd en ruimte. ‘Het Grondwettelijk Hof is daar in het verleden duidelijk over geweest. Als dit zomaar verruimd wordt naar een algemeen plaatsverbod, dan is het geen preventieve maatregel meer, maar een straf. En dan moeten alle waarborgen gelden die bij straffen komen kijken.’

Volgens Groen lijkt het ook verregaand dat een burgemeester zo’n beslissing zou kunnen nemen. ‘We moeten ervoor waken dat er geen willekeur is bij dergelijke straffen. Bij voetbal is het de Voetbalcel die een administratieve procedure opstart voor een veralgemeend stadionverbod. Die procedure zou inspiratie kunnen bieden, maar er moet dan wel een wettelijke basis voor zijn.’