Nationaal Drugscommissaris gaat drugsgeld gebruiken om criminaliteit aan te pakken

Drugscriminelen moeten aangepakt worden door hun geld in beslag te nemen en dat te gebruiken in de strijd tegen de criminaliteit. Daarvoor heeft Nationaal Drugscommissaris Ine Van Wymersch een mandaat gekregen van de nieuwe regering, zei ze vrijdag in ‘Terzake’ en schrijven verschillende kranten zaterdag. “We moeten de criminelen pakken waar het zeer doet: in hun portemonnee.”

Brussels procureur Moinil eiste na de recente schietpartijen in het Brusselse meer mensen en middelen om het drugsgeweld te stoppen. Om dat te betalen, wil de nieuwe regering drugscriminelen een koekje van eigen deeg geven: drugsgeld gebruiken om de drugscriminaliteit aan te pakken.

Dat plan staat in het regeerakkoord, en Van Wymersch heeft daarvoor vrijdag een mandaat gekregen. ‘De meeropbrengsten die deze efficiëntere vervolging en inning teweegbrengen, worden bij de jaarlijkse begrotingsopmaak prioritair ingezet om de budgettaire noden en investeringen bij de veiligheidsdepartementen Binnenlandse Zaken en Justitie op te vangen’, is te lezen in het Arizona-akkoord.

‘Vandaag kunnen drugscriminelen door de verkoop van cocaïne gigantische winsten genereren, waarmee ze dan die wapens kopen en jongeren rekruteren’, schetste Van Wymersch in ‘Terzake’ de situatie. ‘De echte gamechanger zit er volgens mij in dat we het crimineel vermogen gaan herinvesteren in die hele interdisciplinaire strijd. Dat doen we vandaag niet. Onze omringende landen doen dat wel, dus het is voor mij nu de hoogste tijd dat we ons daar gaan aan zetten en dat we ook zo’n Belgisch systeem gaan ontwikkelen.’

Daarbij merkt Van Wymersch op dat dit geen strijd is van justitie en politie alleen is. ‘We hebben ook andere departementen nodig, zoals financiën, want de fiscus heeft heel wat informatie. Het is heel goed dat we al die eilanden met elkaar gaan verbinden en een versnelling hoger schakelen.’