Om middernacht is voor het eerst in heel het land de nachtklok ingegaan. Die maakt deel uit van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Tussen middernacht en 05.00 uur is het verboden om buiten te komen, behalve voor "essentiële, niet-uitstelbare verplaatsingen", zoals woon-werk- of professioneel verkeer of verplaatsingen om medische redenen.

In de zomer gold er al een avondklok in de provincie Antwerpen en eerder deze maand besloten ook de provincies Waals-Brabant en Luxemburg al een avondklok in te voeren.

Vanaf maandagavond geldt bovendien om 20.00 uur een verbod op de verkoop van alcoholische dranken.

De huidige maatregelen gelden voor een maand. Andere beslissingen die het Overlegcomité nam, het orgaan waarin de verschillende regeringen in ons land overleg plegen, zijn onder meer de sluiting van de horeca en het verder beperken van de nauwe contacten.

Tussen middernacht en 05.00 uur is het verboden om buiten te komen, behalve voor "essentiële, niet-uitstelbare verplaatsingen", zoals woon-werk- of professioneel verkeer of verplaatsingen om medische redenen. In de zomer gold er al een avondklok in de provincie Antwerpen en eerder deze maand besloten ook de provincies Waals-Brabant en Luxemburg al een avondklok in te voeren. Vanaf maandagavond geldt bovendien om 20.00 uur een verbod op de verkoop van alcoholische dranken. De huidige maatregelen gelden voor een maand. Andere beslissingen die het Overlegcomité nam, het orgaan waarin de verschillende regeringen in ons land overleg plegen, zijn onder meer de sluiting van de horeca en het verder beperken van de nauwe contacten.