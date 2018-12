Nachtelijke acties van 'gilets jaunes' in Wallonië

In Henegouwen staat er een filterblokkade op het bedrijventerrein van Thuin. Ze laten maar tien vrachtwagens per halfuur door. Ook staat er een wegblokkade aan de grenspost van Hensies op de E19/A7 richting België. Om 23.15 uur werd autosnelweg A16/E42 gesloten ter hoogte van de verkeerswisselaar van Hautrage.

In de provincie Luik werd een blokkade gevormd op de A3/E40 aan de grenspost van Lichtenbush. De parking werd er gesloten voor vrachtwagens. Ook al zijn de acties hervat, de federale politie zegt dat de situatie in het algemeen kalm is.