Antwerps schepen Nabilla Ait Daoud (N-VA), die vorige legislatuur bevoegd was voor Jeugd en zo de overeenkomst van de stad met de vzw Let's Go Urban (LGU) overzag, zegt in een interview met Gazet Van Antwerpen dat ze nooit overwogen heeft om ontslag te nemen naar aanleiding van de affaire.

Ait Daoud stelt dat haar ontslag ook door de rest van het stadsbestuur nooit is gevraagd. Ze zegt pas de eerste signalen gekregen te hebben dat er iets mis was bij Let's Go Urban toen ze in februari de door bestuursleden van LGU bestelde audit te lezen kreeg - toen ze dus al een tijd niet meer bevoegd was voor Jeugd. 'Wij hebben nooit enig signaal ontvangen vanuit de raad van bestuur', houdt ze vol.

In het interview ontkent Ait Daoud ook dat ze een vriendschappelijke band had met LGU-topvrouw Sihame El Kaouakibi, zoals her en der wordt gesuggereerd. 'Ik had een professioneel contact met haar', zegt ze. 'Er was geen enkele band buiten de professionele.' De bewering van CD&V-fractieleidster Nahima Lanjri in Knack dat ze 'de deur platliep' bij LGU doet Ait Daoud af als een 'flagrante leugen'.

Volgens de schepen is er allicht misbruik gemaakt van het vertrouwen dat de stad had in El Kaouakibi en Let's Go Urban.

Een stedelijke audit wees op een gebrek aan controle, maar daar wordt volgens Ait Daoud al aan gewerkt. 'De audit toonde een reeks systeemfouten waar we eigenlijk al aan het werken waren om die eruit te halen', zegt ze.

Het Antwerpse schepencollege besliste maandag om de overeenkomst met Let's Go Urban stop te zetten. Het zal zich nu nog moeten buigen over de continuïteit van de werking voor jongeren in het Urban Center. 'Het is zeer belangrijk dat er in de wijk Kiel een jongerenwerking blijft waar kansarme jongeren een plek hebben', stelt Ait Daoud.

